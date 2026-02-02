Proposta reduz tributação de barco a vela para público infanto-juvenil

O Projeto de Lei 4576/24, do deputado José Medeiros (PL-MT), concede isenção dos impostos de importação (II) e sobre produtos industrializados (IPI) para barcos a vela de uso individual, destinado a jovens de até 15 anos, da classe Optimist.

A proposta também isenta esses veículos de PIS/Cofins. As isenções se aplicam inclusive para acessórios.

O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

Pela proposta, a Receita Federal adotará procedimento aduaneiro simplificado para esse tipo de barco quando destinado a competição e treinamento internacional.

Incentivo ao esporte

Segundo Medeiros, ao reduzir a carga tributária sobre esses equipamentos, o Estado cumpre seu papel constitucional de incentivo ao esporte, ao meio ambiente equilibrado, formando cidadãos longe de drogas.

“A classe Optimist é a entrada para todo o esporte e conhecimento náutico e de regras mundiais de esportes a vela”, afirmou.

Medeiros disse que a isenção tornará o esporte mais acessível a jovens das classes média, baixa e em situação de vulnerabilidade social.

O deputado ressaltou que a vela é um esporte que não gera poluição e está em harmonia com a crescente preocupação global com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente.

Próximos passos

A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Esporte; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.