FreeClip 2 ilustra tendência em fones open-ear com IA

A integração entre tecnologia vestível e estética de moda avança no mercado brasileiro de áudio pessoal com a chegada do FreeClip 2, nova geração de fones open-ear da Huawei. O lançamento acompanha um movimento recente da indústria, que passa a considerar dispositivos de uso cotidiano não apenas como ferramentas funcionais, mas também como elementos visíveis do vestuário, alinhados ao estilo de vida urbano.

Pensado para ser utilizado como acessório aparente, o FreeClip 2 adota um design em formato de clipe, inspirado em peças como brincos e ear cuffs. O redesenho estrutural prioriza leveza, ergonomia e integração visual ao look diário, acompanhando uma demanda crescente por produtos que conciliam tecnologia, conforto e identidade estética.

As mudanças visuais são acompanhadas por atualizações técnicas. A nova geração incorpora um processador de inteligência artificial com NPU dedicada, unidade especializada na execução de tarefas de IA, capaz de realizar até 51,2 bilhões de operações por segundo. Esse processamento permite ajustes automáticos de áudio em tempo real, adequando a experiência sonora às condições do ambiente, sem comprometer a proposta open-ear.

O sistema acústico foi reformulado com a adoção de um driver duplo de diafragma. Entre os recursos adaptativos, o fone regula automaticamente o volume conforme o nível de ruído externo e utiliza algoritmos de redes neurais profundas (DNN) para reconhecimento e filtragem de sons em chamadas, com apoio de um conjunto de três microfones. A tecnologia de ondas sonoras reversas tem como objetivo reduzir a dispersão do áudio ao redor, o que visa garantir inteligibilidade em ambientes compartilhados.

O aspecto estético se estende à construção do produto. A nova estrutura de fixação, feita com silicone líquido antialérgico e liga com memória de forma, foi projetada para reduzir a pressão na orelha durante longos períodos de uso. Cada unidade pesa 5,1 gramas, sendo mais leve que a geração anterior, e foi ajustada a partir de estudos com mais de 10 mil amostras de orelhas, visando firmeza durante atividades físicas e discrição no uso cotidiano. O modelo chega ao mercado em três cores — azul, branco e preto — com acabamentos que alternam superfícies foscas e brilhantes.

A autonomia acompanha o ritmo de uso urbano, com até 38 horas totais considerando o estojo de carregamento. O design simétrico elimina a distinção entre lados esquerdo e direito, enquanto sensores internos ajustam automaticamente os canais de áudio. Recursos como gestos por toque, controle por movimento da cabeça e conexão simultânea com dois dispositivos ampliam a adaptação do produto a diferentes contextos de uso. O modelo é compatível com sistemas Android e iOS.

O estojo de carregamento também passou por reformulação, adotando um formato mais compacto e acabamento que remete a tecidos. O conjunto possui certificação IP57, que indica resistência à água e ao suor, característica relevante em dispositivos vestíveis.

Segundo Diego Marcel, gerente de relações públicas da Huawei, o cenário reflete uma mudança mais ampla no setor. "O mercado de áudio vive uma transformação que une desempenho técnico e estética para atender consumidores que buscam funcionalidade e expressão pessoal", afirma.