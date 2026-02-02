Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
Oposição aponta derrubada de veto e instalação de CPMI do Banco Master como prioridades na retomada dos trabalhos

Segundo deputada Bia Kicis, temas incluem projeto da dosimetria e investigação sobre o Banco Master

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
02/02/2026 às 13h18

Vice-líder da Minoria na Câmara dos Deputados, Bia Kicis (PL-DF) afirmou que a derrubada do veto presidencial ao projeto conhecido como PL da dosimetria e a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) para investigar fraudes no Banco Master são prioridades da oposição na retomada dos trabalhos legislativos, nesta segunda-feira (2).

Penas do 8 de janeiro
Em entrevista à Rádio Câmara , Bia Kicis disse que o Projeto de Lei 2162/23, aprovado pelo Congresso no ano passado, buscava promover pacificação social e corrigir distorções na aplicação de penas.

Segundo ela, o texto tratava da individualização da pena em processos judiciais.

CPMIs
 A deputada lembrou que a CPMI do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retoma os trabalhos nesta semana e deve ouvir, já na quinta-feira (5), o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Bia Kicis acrescentou que a oposição defende a instalação de uma comissão específica para apurar supostas fraudes no Banco Master. "A gente vê com muita preocupação o cenário atual de corrupção deslavada, de desmandos. É preciso romper com isso”, declarou.

Outras prioridades
Outros temas prioritários para a oposição, segundo Bia Kicis, são o fim do foro privilegiado, a limitação de decisões individuais de ministros de tribunais superiores e a pauta da segurança pública.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
