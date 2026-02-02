Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
Inscrições para o Bolsa Atleta 2026 vão até sexta-feira

Programa oferece bolsas de até R$ 16.629 para atletas de diversas categorias

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações O Sul
02/02/2026 às 10h50
Inscrições para o Bolsa Atleta 2026 vão até sexta-feira
(Foto: Freepik)

As inscrições para o Bolsa Atleta 2026 podem ser realizadas até sexta-feira (6). O programa do governo federal concede pagamentos mensais por um ano a atletas de diferentes modalidades esportivas.

Os valores das bolsas variam entre R$ 410 e R$ 16.629, dependendo do nível e das conquistas dos atletas. Para ter direito ao benefício, é necessário ter obtido bons resultados em competições no ano anterior, reconhecidos pelo Ministério do Esporte.

O programa contempla cinco categorias de atletas: olímpico, paralímpico ou surdolímpico, internacional, nacional, de base e estudantil.

Segundo o ministério, atletas olímpicos que se preparam para os Jogos de Los Angeles 2028, por exemplo, precisam ter integrado a equipe brasileira em competições como os Jogos Olímpicos ou Paralímpicos de Verão em Paris 2024, Jogos de Inverno em Beijing 2022, Jogos Surdolímpicos de Verão em Tóquio 2025 ou de Inverno em Erzurum 2022.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, pelo portal Gov.br, com envio de formulário e documentação comprobatória pelo Sistema Bolsa Atleta.

Em 2025, o programa registrou recorde de beneficiários, com 9.207 atletas, superando os 8.739 de 2024.

Mais informações sobre critérios, categorias e prazos estão disponíveis no edital do Bolsa Atleta 2026, junto a modelos de documentos e orientações no site do Ministério do Esporte.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
