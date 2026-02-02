Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
Brigada Militar prende três suspeitos por tráfico de drogas em Santo Augusto

Ação ocorreu durante atendimento a ocorrência de lesão corporal no centro da cidade

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Comunicação Social 7° BPM
02/02/2026 às 10h17 Atualizada em 02/02/2026 às 11h30
(Foto: Efetivo 7° BPM)

Três pessoas foram presas por tráfico de drogas na noite de domingo (01/02) no município de Santo Augusto. A ação foi realizada por policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar.

A guarnição foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de lesão corporal na região central da cidade. Durante o atendimento, os policiais realizaram abordagens e diligências no local.

No decorrer da ação, foram encontradas porções de cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie, aparelhos celulares, câmeras de monitoramento e uma caderneta com anotações.

Diante do material apreendido, três indivíduos receberam voz de prisão, tiveram seus direitos constitucionais informados e foram encaminhados para exame de lesões. Em seguida, foram apresentados na Delegacia de Polícia, onde foi registrado o boletim de ocorrência.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Terça
35° 17°
Quarta
28° 17°
Quinta
33° 16°
Sexta
35° 18°
Sábado
32° 20°
