Brigada Militar prende três suspeitos por tráfico de drogas em Santo Augusto

Três pessoas foram presas por tráfico de drogas na noite de domingo (01/02) no município de Santo Augusto. A ação foi realizada por policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar.

A guarnição foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de lesão corporal na região central da cidade. Durante o atendimento, os policiais realizaram abordagens e diligências no local.

No decorrer da ação, foram encontradas porções de cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie, aparelhos celulares, câmeras de monitoramento e uma caderneta com anotações.

Diante do material apreendido, três indivíduos receberam voz de prisão, tiveram seus direitos constitucionais informados e foram encaminhados para exame de lesões. Em seguida, foram apresentados na Delegacia de Polícia, onde foi registrado o boletim de ocorrência.