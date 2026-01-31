Após mais de 1,7 mil procedimentos em 2025, SC Transplantes renova frota de veículos

Foto: Victoria Lopes/Ascom SES

Santa Catarina segue como referência nacional na doação de órgãos. Em 2025, o estado alcançou o maior número absoluto de doadores efetivos de sua história: foram 351 doações, que viabilizaram a realização de 1.706 transplantes de órgãos e tecidos.

Para reforçar ainda mais as atividades da Central de Transplantes de Santa Catarina (SC Transplantes), a Secretaria de Estado da Saúde (SES) entregou, nesta sexta-feira, 30, quatro veículos à instituição, destinados à renovação da frota. O investimento, superior a R$ 450 mil, tem como objetivo fortalecer o suporte às ações operacionais e aprimorar a logística do serviço.

Atualmente, a estrutura de transporte utilizada nas operações conta com recursos da SES, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além do apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. O sistema também inclui o uso de táxi aéreo e voos comerciais, garantindo agilidade e segurança no deslocamento das equipes e dos órgãos.

“São quatro veículos que ajudarão a continuar colocando para cima o serviço da SC Transplantes, que é referência em nível nacional. O Estado não mede esforços para que possamos continuar evoluindo. É um serviço completo, que conta com o apoio do serviço aeromédico, além da parte terrestre, com motoristas 24 horas de plantão, para que possamos, cada vez mais, salvar vidas. Somos destaque quando o assunto é doação de órgãos no Brasil. Graças ao apoio e à consciência dos catarinenses e à estrutura do serviço público, conseguiremos entregar cada vez mais saúde à nossa população e melhorar os serviços públicos prestados”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Atuação da SC Transplantes

Com 69 hospitais integrados à rede, a SC Transplantes coordena, em nível estadual, todas as etapas relacionadas à captação e ao transplante de órgãos. A atuação inclui o gerenciamento da lista única de receptores, a organização dos processos de captação e distribuição, além da formulação de políticas públicas.

Em 2025, Santa Catarina atingiu a maior taxa de doação do país, com 42,4 doadores por milhão de população (pmp) no primeiro semestre, índice superior à média nacional, que foi de 19,5 pmp. O estado também se destaca pela baixa taxa de não autorização familiar, de 28,4%, frente aos 45% registrados em âmbito nacional.

Neste ano, até o dia 27 de janeiro, Santa Catarina já registrou 10 doações efetivas e 104 transplantes realizados em pacientes que aguardavam na fila de espera.

“A SC Transplantes trabalha 24 horas por dia, sete dias por semana, e nossos veículos estão sempre rodando. Esses carros representam mais segurança para os motoristas, para as equipes transplantadoras e para o deslocamento dos órgãos. Além de toda a parte terrestre, também fazemos o suporte dos aéreos. Cada vez que temos uma aeronave pousando, tem uma equipe da SC Transplantes aguardando, levando ou buscando um órgão. A renovação da nossa frota é de suma importância”, destacou a gerente da Central Estadual de Transplantes, Grace Ella Berenhauser.

Liderança nacional e acolhimento às famílias

O processo de doação e transplante envolve a atuação conjunta de hospitais, profissionais de saúde e laboratórios, em um grande ciclo de cooperação. Nesse contexto, o Governo de Santa Catarina exerce um importante papel ao investir continuamente na capacitação dos colaboradores e ao garantir um sistema de transporte terrestre e aéreo capaz de atender a população catarinense e a pacientes de outros estados.

A decisão pela doação de órgãos acontece em um momento de sensibilidade para as famílias, exigindo acolhimento, orientação e confiança no sistema de saúde. O trabalho desenvolvido pela SC Transplantes tem sido essencial para oferecer suporte aos familiares e afirmar a doação como um gesto solidário capaz de salvar vidas. A atuação integrada da rede estadual, aliada a uma estrutura robusta, logística eficiente e à solidariedade da população, tem sido decisiva para os resultados positivos alcançados.

