Governador assina decreto de renovação do Fundoleite

Após um acordo histórico com as entidades de produtores rurais, da indústria e de cooperativas de laticínios, o governador Eduardo Leite assina, ao meio-dia desta terça-feira (25/5), o decreto de renovação do Fundo de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite (Fundoleite).

Participam da cerimônia, que será transmitida ao vivo pelos canais oficiais do governo, secretários de Estado, deputados estaduais e representantes do setor.

Acompanhe a partir do meio-dia desta terça (25): https://youtu.be/gn88b_RFni4