Sexta, 30 de Janeiro de 2026
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Nova técnica de quimioterapia para câncer de pâncreas é testada pela 1ª vez no País

Método ainda em estudo foi empregado por equipe do Einstein em paciente de 84 anos.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: (As informações são do jornal O Estado de S. Paulo)
30/01/2026 às 16h14
Nova técnica de quimioterapia para câncer de pâncreas é testada pela 1ª vez no País
(Foto: Divulgação/Einstein Hospital Israelita)

Pela primeira vez no Brasil, uma nova técnica de quimioterapia para câncer de pâncreas, ainda em estudos, mas com potencial para reduzir os efeitos colaterais da medicação, foi aplicada em uma paciente com a doença.

O método, chamado de microperfusão isolada, tem como objetivo isolar a circulação arterial do órgão na área próxima ao tumor para permitir que o quimioterápico seja aplicado de forma mais concentrada na lesão maligna, diminuindo, assim, as reações indesejadas do tratamento, como fadiga, náuseas, queda de cabelo e outros danos a células saudáveis.

Em pesquisas clínicas que estão em andamento nos Estados Unidos, cientistas também investigam se a aplicação do medicamento de forma mais concentrada do que na quimioterapia sistêmica aumentaria a efetividade do tratamento.

A paciente brasileira submetida à técnica tem 84 anos e está sendo tratada no Einstein Hospital Israelita, em São Paulo. Ela recebeu a primeira aplicação em maio e, desde então, já passou por quatro sessões de químio por microperfusão isolada.

De acordo com Francisco Leonardo Galastri, radiologista intervencionista do Centro de Medicina Intervencionista do Einstein, a paciente relatou redução dos efeitos colaterais e melhora da qualidade de vida.

Como funciona

De acordo com Galastri, o isolamento da circulação no pâncreas é feito com a inserção de um cateter especial com dois balões que são levados até a área do órgão a ser tratada. Após serem posicionados, os balões são insuflados, isolando temporariamente a circulação na região tumoral. O quimioterápico, então, é infundido diretamente nesse espaço através de um terceiro canal do cateter por cerca de 20 a 40 minutos.

O procedimento realizado no Einstein, o primeiro hospital da América Latina a aplicar a técnica para câncer de pâncreas, segue o protocolo do estudo americano Tiger-PaC, um ensaio clínico de fase 3 em andamento.

As análises preliminares indicam que a técnica aumenta a concentração da droga no tumor e reduz efeitos colaterais sistêmicos, embora ainda não haja dados conclusivos se ela é capaz também de aumentar a sobrevida.

O câncer de pâncreas é conhecido por sua agressividade e baixa taxa de operabilidade, sendo um dos tumores mais letais. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), quase 12 mil brasileiros morreram vítimas da doença em 2021. Embora seja responsável por cerca de 1% de todos os tipos de câncer diagnosticados, ela causa 5% dos óbitos por tumores. Por não manifestar sintomas em fases iniciais, ele costuma ser diagnosticado em estágios mais avançados.

Ainda segundo o Inca, o risco de câncer de pâncreas aumenta com o envelhecimento e com condições como obesidade, diabetes tipo 2, tabagismo, consumo excessivo de álcool, baixo consumo de fibras, frutas, vegetais e carnes magras, e condições genéticas ou hereditárias, como síndrome de Lynch, câncer pancreático familiar e pancreatite hereditária.

Indicações

Segundo Galastri, apenas 20% dos pacientes têm indicação cirúrgica no momento do diagnóstico. Outros 40% já apresentam metástases e, para eles, a quimioterapia sistêmica é a única alternativa. Os 40% restantes têm doença localmente avançada, sem metástase a distância, mas com tumores que não podem ser operados.

Esses pacientes costumam iniciar o tratamento com quimioterapia tradicional, na tentativa de que o tumor encolha o suficiente para permitir a cirurgia. Quando isso não acontece, resta apenas continuar o tratamento quimioterápico sistêmico, com efeitos colaterais muitas vezes limitantes. É para esse grupo que a técnica de microperfusão vem sendo testada.

“Quando a gente faz a quimioterapia tradicional intravenosa, uma fração muito pequena da medicação consegue penetrar na área em tratamento, pois os tumores pancreáticos têm uma alta pressão intersticial (entre as células) e a medicação não consegue romper essa barreira e entrar adequadamente dentro da lesão”, explica o especialista.

Com isso, a concentração da droga nas células tumorais é menor do que a desejada e a químio sistêmica não costuma ter bons resultados. A aplicação experimental da dose concentrada tem como objetivo avaliar se, além de reduzir efeitos colaterais, a técnica é capaz de aumentar a eficácia da terapia.

Para a oncologista Maria Ignez Braghiroli, coordenadora do comitê de tumores gastrointestinais baixos da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), apesar de a técnica ser promissora, ainda é preciso esperar os resultados de mais estudos clínicos para saber o real benefício desse tipo de intervenção.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 3 horas

Secretaria da Saúde realiza o Segundo Encontro das Unidades Descentralizadas de Saúde Ocupacional

Foto: Divulgação/SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Segurança Ocupacional da Diretoria de Gestão de Pessoas (DIGP), realizou rec...
Saúde Há 5 horas

Lula faz cirurgia de catarata; entenda a doença e o procedimento

Procedimento é indicado principalmente com o avanço da idade

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 24 horas

Casos de síndrome respiratória grave estão em queda em quase todo país

Segundo Fiocruz, Região Norte ainda tem aumento de casos de influenza

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 1 dia

Em Criciúma, criança recebe alta do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina 400 dias após nascer

Foto: Divulgação/HmiscNesta quarta-feira, 28, exatamente 400 dias após o nascimento, Ana Lara recebeu alta do Hospital Materno-Infantil Santa Catar...

 Imagem de ashendigital no Freepik
Saúde Há 1 dia

Técnica Long Hair FUE é opção para o transplante capilar

Dr. Sérgio Ramos, médico pós-graduado em dermatologia, explica a técnica FUE long hair e suas principais diferenças em relação ao transplante capil...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
29° Sensação
4.23 km/h Vento
55% Umidade
80% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
33° 16°
Segunda
35° 16°
Terça
36° 19°
Quarta
35° 19°
Últimas notícias
Justiça Há 21 minutos

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de aliados na prisão
Direitos Humanos Há 21 minutos

Polícia apura linchamento de jovem acusado injustamente de homicídio
Educação Há 21 minutos

Não selecionados no Sisu têm até segunda para aderir à lista de espera
Geral Há 35 minutos

Prefeitura de SP estima público de 16,5 milhões de foliões no carnaval
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova obrigação de distribuidoras divulgarem arrecadação da taxa de iluminação pública

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,72%
Euro
R$ 6,22 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 466,316,77 -0,05%
Ibovespa
181,363,90 pts -0.97%
Mega-Sena
Concurso 2966 (29/01/26)
06
07
09
43
44
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6940 (29/01/26)
24
53
66
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3600 (29/01/26)
03
04
05
06
07
08
09
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias