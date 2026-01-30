Sexta, 30 de Janeiro de 2026
Éder Wink, prefeito de Erval Seco, é o novo presidente da Amzop

A nova diretoria assume com a responsabilidade de gerir as ações da entidade no biênio 2026-2027

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: LA +
30/01/2026 às 16h01
Foto de Maicon Ferreira/LA+

O prefeito de Erval Seco, Éder Wink é o novo presidente da Associação dos Municípios da Zona da Produção. A escolha foi confirmada em Assembleia Geral realizada na sede da Amzop na tarde desta sexta-feira, 30 de janeiro, no município de Seberi. O encontro reuniu prefeitos e representantes das cidades associadas, com o objetivo de realizar a prestação de contas da gestão 2025 e eleger a nova diretoria que conduzirá a entidade ao longo de 2026. 

Éder assume o cargo na vaga do prefeito de Seberi, Adilson Balestrin. A nova diretoria eleita assume com a responsabilidade de gerir as ações da entidade pelos próximos dois anos, no biênio 2026-2027, mantendo o foco na integração regional e na defesa de pautas prioritárias junto aos governos estadual e federal.

A AMZOP atua como um braço de articulação política, facilitando o diálogo entre os pequenos e médios municípios da Zona da Produção com as instâncias superiores de poder, visando a captação de recursos e a implementação de políticas públicas de inovação.

