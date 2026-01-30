Coronel Bicaco: Contribuintes que quitarem o IPTU 2026 em cota única ganharão desconto de até 15%

O carnê para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 pode ser consultado e impresso através do portal oficial de Coronel Bicaco na internet. As guias também estão disponíveis para retirada no Setor de Tributação da Prefeitura Municipal.

O contribuinte que optar por quitar o tributo em cota única terá as seguintes deduções:

– 15% até 2 de março;

– 10% até 3 de abril;

– 5% até 30 de abril;

Existe ainda a possibilidade de parcelamento do IPTU 2026. Nesta opção, entretanto, não é concedido desconto. As datas de vencimento são as seguintes:

– 1ª parcela: 8 de maio;

– 2ª parcela: 8 de junho;

– 3ª parcela: 8 de julho;

A opção de pagamento em três vezes precisa ser requerida, formalmente, pelo contribuinte junto ao Setor de Tributação da Prefeitura Municipal, até o próximo dia 8 de maio.

