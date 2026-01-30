Secretaria da Saúde realiza o Segundo Encontro das Unidades Descentralizadas de Saúde Ocupacional

Foto: Divulgação/SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Segurança Ocupacional da Diretoria de Gestão de Pessoas (DIGP), realizou recentemente o Segundo Encontro das Unidades Descentralizadas de Saúde Ocupacional (UDSO). O evento reuniu representantes das áreas de Saúde e Segurança Ocupacional das unidades hospitalares e do Laboratório Catarinense de Saúde Pública (LACEN) do Estado no auditório da Fundação de Apoio ao Hemosc e Cepon (FAHECE).

Durante o encontro, as UDSO apresentaram um balanço das atividades realizadas ao longo de 2025, destacando avanços nas ações de promoção da saúde, prevenção de riscos e acolhimento aos servidores. Em seguida, foi compartilhado o Planejamento de Trabalho Anual para 2026, com metas estratégicas voltadas à melhoria das condições laborais e ao fortalecimento das práticas integrativas e interdisciplinares.

O evento teve como objetivo reforçar a importância da atuação conjunta entre as unidades descentralizadas, gestores e profissionais de saúde ocupacional, promovendo um espaço de troca de experiências, alinhamento de diretrizes e valorização do servidor público.

A palestrante convidada foi a corregedora Amanda de Abreu, que abordou o tema “O todo começa em cada um”, trazendo reflexões sobre responsabilidade individual, ética e colaboração no ambiente de trabalho.

A programação contou com a presença de autoridades e profissionais atuantes na promoção da saúde dos servidores. A superintendente dos Hospitais Públicos, Sra. Tatiana Bez Titericz, e a diretora de Gestão de Pessoas, Sra. Luciane Vilma Rodrigues, marcaram presença, reforçando o compromisso da gestão com o fortalecimento da Rede de Saúde do Servidor. Também esteve presente a Gerência de Saúde do Servidor Secretaria de Estado da Administração, que desempenha papel fundamental na articulação das ações intersetoriais.

Mais informações:

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]