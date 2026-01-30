Sexta, 30 de Janeiro de 2026
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Inscrições para o Jovem Senador 2026 começam nesta segunda

Os alunos de ensino médio da rede pública poderão concorrer ao Programa Jovem Senador 2026 a partir desta segunda-feira (2), por meio de concurso d...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
30/01/2026 às 12h48
Inscrições para o Jovem Senador 2026 começam nesta segunda
Jovens senadores de 2025 no Plenário do Senado - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Os alunos de ensino médio da rede pública poderão concorrer ao Programa Jovem Senador 2026 a partir desta segunda-feira (2), por meio de concurso de redação. Os textos devem abordar o tema “Democracia nas Redes Sociais: como construir um debate saudável”. A entrega dos trabalhos vai até o dia 17 de abril, conforme o regulamento .

A iniciativa do Senado seleciona anualmente 27 estudantes — um de cada estado e do Distrito Federal — para visitarem Brasília entre os dias 17 e 21 de agosto de 2026, com despesas pagas para os alunos e seus professores orientadores. Será a 14ª edição do programa.

Os ganhadores conhecerão as atividades do Senado e simularão trabalhos de parlamentares, como representantes de seus estados. As sugestões apresentadas podem se transformar em projetos de lei.

Os alunos e professores ainda receberão um notebook como prêmio.

Regras

Para participar, os interessados devem ter no máximo 19 anos completos até 31 de dezembro de 2026.

As redações devem ser feitas em ambiente escolar, sob supervisão de um professor orientador. Cada escola escolherá um texto para representá-la, que será enviado à secretaria de educação do estado até o fim de abril — o ato oficializa a inscrição da redação.

A secretaria terá até 29 de maio para selecionar os três melhores materiais. O Senado elegerá o vencedor de cada unidade federativa entre os três textos.

Veja as demais regras na página oficial do programa .

Debates na internet

Trata-se do maior concurso de redação escolar do país, segundo o chefe do Programa Jovem Senador, George Cardim. Ao longo dos anos, a iniciativa já mobilizou cerca de 2 milhões de alunos, disse àAgência Senado. Em 2025, o concurso envolveu aproximadamente 170 mil estudantes.

Para Cardim, a edição de 2026 busca combater a desinformação e a propagação do discurso de ódio.

— Em um ano de eleições gerais, marcado pela participação crescente de jovens eleitores, a iniciativa também pretende apontar caminhos para fortalecer a liberdade de expressão, a participação da sociedade no debate político e a valorização da diversidade de opiniões no ambiente digital.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O senador Carlos Viana é presidente da CPMI do INSS - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

CPMI marca depoimentos de Vorcaro, Camisotti e presidente do INSS para quinta

A CPMI do INSS quer ouvir, na retomada dos depoimentos na próxima quinta-feira (5) , às 9h, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o emp...

 - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Com sessão solene, Congresso Nacional abre ano legislativo nesta segunda

O ano legislativo de 2026 será aberto nesta segunda-feira (2), às 15h, com uma sessão solene. A inauguração da quarta e última sessão legislativa d...

 Sessão conjunta do Congresso em dezembro do ano passado: 73 vetos presidenciais estão pendentes de votação - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Congresso pode votar vetos a projeto da dosimetria e lei do licenciamento

O Congresso Nacional retoma os trabalhos em fevereiro com 73 vetos presidenciais pendentes de votação. Desses, 53 trancam a pauta ( veja a lista co...

 Alexandre Andrade assina relatório com o diretor-executivo da IFI, Marcus Pestana, e deu entrevista sobre o dados - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 20 horas

IFI: em ano eleitoral e de Copa do Mundo, governo deve buscar equilíbrio fiscal

Em 2026, o governo federal deve concentrar esforços em uma gestão fiscal de curto prazo e adiar medidas estruturais. A avaliação é da Instituição F...

 Equipe faz a cobertura jornalística diária da pauta legislativa e institucional, além de desenvolver produtos especiais - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 1 dia

Agência Senado celebra 29 anos ampliando a transparência do Legislativo

Criada no contexto da redemocratização e do uso pioneiro da internet pelo Senado, aAgência Senadochega aos 29 anos, nesta quinta-feira (29), consol...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
29° Sensação
3.15 km/h Vento
47% Umidade
80% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
33° 16°
Segunda
35° 16°
Terça
36° 19°
Quarta
35° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 39 minutos

Comissão aprova subsídio para acesso à internet de famílias na Amazônia
Senado Federal Há 54 minutos

Inscrições para o Jovem Senador 2026 começam nesta segunda
Tecnologia Há 1 hora

IA vai moldar salários e a disputa por talentos em 2026
Entretenimento Há 1 hora

Castrol lança websérie sobre segurança para motociclistas
Senado Federal Há 1 hora

CPMI marca depoimentos de Vorcaro, Camisotti e presidente do INSS para quinta

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,72%
Euro
R$ 6,22 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 460,411,73 -1,31%
Ibovespa
182,422,44 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 2966 (29/01/26)
06
07
09
43
44
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6940 (29/01/26)
24
53
66
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3600 (29/01/26)
03
04
05
06
07
08
09
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias