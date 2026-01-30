Abastecimento em Três Passos apresenta instabilidade nesta sexta

O abastecimento de água em Três Passos apresenta instabilidade desde quinta-feira (29), segundo a Corsan, devido à interrupção no fornecimento de energia elétrica, que paralisou as bombas do sistema de captação do município.

A companhia informou que a situação ainda está relacionada aos reparos realizados ontem, também motivados pela falta de energia. Com o retorno do fornecimento elétrico, os registros do sistema foram abertos e o processo de retomada do abastecimento está em andamento.

A normalização do serviço deve ocorrer ainda nesta sexta-feira (30), especialmente nos bairros localizados em áreas mais altas da cidade, que demandam mais tempo para a completa recuperação da pressão da rede.