Chuva forte em curto espaço de tempo provoca transtornos em Crissiumal e região

Durante o período mais intenso do temporal, entre 15h40 e 16h30, foram registradas diversas quedas de energia elétrica,

Por: Marcelino Antunes Fonte: Guia Crissiumal
30/01/2026 às 10h12 Atualizada em 30/01/2026 às 10h24
(Foto: Reprodução / Vídeo / Internauta / Observador Regional)

Na tarde desta quinta-feira, 29, na cidade de Crissiumal, algumas casas sofreram alagamentos em locais de baixada, na cidade e interior. Na sede da ABEMEC a sala onde são realizadas as atividades de judô acabou alagada. No interior, além dos alagamentos pontuais, vento forte foi registrado, provocando alguns pequenos destelhamentos.

No centro da cidade o excesso de chuva também trouxe imagens incríveis, como do aguaceiro na Avenida Presidente Castelo Branco e da enxurrada na Rua Guarita.

Também, durante o período do temporal, entre às 15h40 e 16h30, várias quedas de luz foram registradas e granizo pequeno caiu em meio a chuva.

(Vídeo: Internauta / Observador Regional)

Em Humaitá a chuva veio acompanhada de vento forte.

 

 

