Prefeito Locatelli cumpre agenda oficial em Porto Alegre em busca de investimentos para o município de Vista Gaúcha

O prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, esteve nesta semana em Porto Alegre cumprindo agenda oficial voltada ao encaminhamento de demandas do município, apresentação de projetos e busca de recursos junto a órgãos e autoridades estaduais.

Na última terça-feira, o chefe do Executivo municipal participou de reuniões no DINFRA, onde foi tratado o pedido de perfuração de um novo poço artesiano. Ainda na capital, houve encontro no gabinete do deputado Elton Weber, ocasião em que foram entregues solicitações de interesse do município.

Durante a permanência em Porto Alegre, o representante do município passou por diversas secretarias estaduais, participando de audiências e reuniões. Entre os compromissos, esteve com o secretário Beto Fantinel, em pauta assuntos relacionados ao Centro Municipal de Convivência. Também houve visita ao gabinete do deputado federal Biolchi, com participação da assessora Cristiane Lohmann, além de encontros com assessores e lideranças políticas.

A agenda incluiu reunião com o secretário estadual Juvir Costella, onde foram discutidas pautas sobre pavimentação, esporte e emendas parlamentares, incluindo recursos para a recuperação de um quilômetro da RSC-163. Na Secretaria da Agricultura, o encontro com o secretário Edivilson Brum tratou de novo apostilamento voltado à recuperação de estradas vicinais.

Também constaram na agenda reuniões com representantes da Secretaria da Saúde, incluindo a secretária Arita Bergmann, além de encontros com o vice-governador Gabriel Souza e com o deputado Rafael Braga. Em todos os compromissos, foram protocolados projetos e apresentadas demandas do município.

Ao final da agenda, foi feito o convite às autoridades para participarem da Semana do Município de Vista Gaúcha, alusiva aos 38 anos de emancipação, programada para ocorrer de 2 a 9 de maio de 2026. Durante o período, estão previstas inaugurações, como o Centro Municipal de Convivência e obras no Hospital Municipal.