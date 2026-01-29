Em Criciúma, criança recebe alta do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina 400 dias após nascer

Foto: Divulgação/Hmisc

Nesta quarta-feira, 28, exatamente 400 dias após o nascimento, Ana Lara recebeu alta do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (Hmisc), em Criciúma, e finalmente pôde ir para casa. A bebê nasceu em 24 de dezembro de 2024, véspera de Natal, às 20h40.

Nascida com 35 semanas e um dia de gestação, pesando 3,1 quilos, a menina foi diagnosticada com síndrome do intestino curto. Sem poder permanecer sequer uma hora nos braços da mãe, foi encaminhada para a UTI Neonatal da unidade.

No dia 28 de dezembro, a pequena paciente passou pela primeira cirurgia; em 5 de fevereiro, pela segunda; e em 13 de março, pela terceira. Assim, o tratamento seguiu dia após dia, sob os olhares atentos e dedicados da equipe do Hmisc. Ao longo de toda a jornada, a mãe, Ana Luiza da Silva Mendes, esteve incansavelmente presente na rotina de cuidados da filha.

Lara passou pela UTI neonatal e UTI pediátrica, assim como pela pediatria, clínica e o centro cirúrgico. Dependia de alimentação especial (nutrição parenteral total), mas cresceu e se fortaleceu dentro do hospital. “Cada etapa vencida foi fortalecendo o vínculo entre paciente, família e equipe, reafirmando a importância da tecnologia, do cuidado humanizado e do trabalho multiprofissional”, destacou a psicóloga Amanda dos Santos de Souza, que acompanhou a paciente e a família.

O aniversário de um ano, em dezembro passado, foi comemorado no hospital junto com a irmã Júlia, o irmão Samuel e os profissionais da entidade. A celebração teve bolo, docinhos e muitos balões cor-de-rosa. O maior presente: uma evolução impressionante diante de tantos desafios.

A gargalhada aberta já revelava a saúde da menina. “Meu milagre”, como define a mãe, de 22 anos e moradora do Bairro Monte Castelo, em Criciúma. “Agora você está na sua melhor fase”, comemora a mãe, vendo Lara brincando e sorrindo.

Nesta semana, finalmente chegou o grande dia da alta da Lara. Foi um momento de muita celebração, emoção e felicidade para todos, depois de mais de 13 meses consecutivos de vitórias. “Que alegria te ver indo para casa. Que vocês sejam felizes, mamãe Ana Luiza, e que a Ana Lara tenha muita saúde para explorar o novo mundo que começa hoje”, desejou a pediatra e neonatologista Paola Fialho Perondi, que acompanhou o tratamento desde os primeiros dias.

O Hospital Materno-Infantil Santa Catarina é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), administrada pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas).

