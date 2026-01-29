Sexta, 30 de Janeiro de 2026
Técnica Long Hair FUE é opção para o transplante capilar

Dr. Sérgio Ramos, médico pós-graduado em dermatologia, explica a técnica FUE long hair e suas principais diferenças em relação ao transplante capil...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/01/2026 às 15h52
Técnica Long Hair FUE é opção para o transplante capilar
Imagem de ashendigital no Freepik

Nos últimos anos, a procura por transplante capilar vem crescendo em todo o mundo. Exemplo disso, o tamanho do mercado de serviços de restauração capilar foi projetado em USD 7,53 bilhões em 2025, como indicam dados da Mordor Intelligence. Para o futuro, o segmento deve atingir USD 11,56 bilhões até 2030, refletindo uma CAGR (Taxa de Crescimento Anual Composta) de 8,96% durante o período.

Para o médico Dr. Sérgio Ramos, especializado em intervenções capilares, o crescimento da modalidade se deve a fatores como a divulgação do procedimento na mídia e nas redes sociais. "Paralelamente, observamos um aumento da preocupação com a imagem e a autoestima, o que leva os pacientes a buscarem soluções personalizadas para a alopecia androgenética".

Além disso, acrescenta, o aprimoramento das técnicas cirúrgicas, especialmente a Long Hair FUE, proporcionou resultados mais naturais, maior precisão e menor tempo de recuperação. "Esse avanço também elevou a expectativa dos pacientes quanto à naturalidade, densidade e previsibilidade dos resultados", diz.

Segundo o Dr. Sérgio Ramos, a motivação para buscar o transplante capilar é uma combinação indissociável entre estética e fatores psicossociais. "A melhora estética está relacionada ao aumento da autoestima, da autoconfiança, do bem-estar emocional e da segurança na vida pessoal e profissional, sendo esses aspectos profundamente interligados".

O Brasil realiza mais de 6 mil transplantes capilares por ano, segundo levantamento do Censo da Associação Brasileira de Restauração Capilar. Um estudo inédito realizado pela entidade revelou que, em média, oito a cada dez (80%) pacientes que realizam transplante capilar no Brasil sofrem de queda de cabelo de origem genética.

Como funciona a técnica FUE Long Hair?

De acordo com o médico, muitos pacientes buscam pela técnica de transplante capilar Long Hair FUE, que se diferencia, em essência, dos métodos tradicionais de transplante, como FUE e FUT. "A técnica long hair é uma variação do FUE em que os folículos são retirados mantendo o comprimento natural dos fios e implantados ainda longos na região receptora, sem necessidade de raspagem de nenhuma área do couro cabeludo".

Isso permite ao paciente ter uma prévia imediata de como ficará o resultado do transplante, além de possibilitar ao médico melhor controle da direção, do ângulo e da densidade dos fios durante o procedimento.

"Uma das características da técnica é a ausência de raspagem, o que evita mudanças bruscas no visual e reduz o estigma estético associado ao transplante capilar FUE convencional. Em relação ao FUT, diferencia-se por não envolver incisão linear ou sutura", esclarece.

O tempo de recuperação do transplante capilar Long Hair FUE é semelhante ao do FUE tradicional. "A principal diferença está na preservação da imagem do paciente no pós-operatório imediato, já que a técnica não provoca uma mudança agressiva do visual, que normalmente ocorre quando se raspa a cabeça", explica Dr. Sérgio Ramos.

Segundo o médico, a indicação depende de critérios clínicos, sendo a densidade da área doadora um dos mais importantes, pois determina a quantidade de folículos disponíveis para o procedimento. "Esse aspecto deve ser avaliado em conjunto com a qualidade dos fios, a estabilidade da alopecia, a saúde dermatológica do couro cabeludo e os objetivos estéticos do paciente", diz.

Dr. Sérgio Ramos destaca que a durabilidade do transplante capilar long hair é semelhante à do transplante convencional, uma vez que os folículos da região doadora mantêm sua resistência genética à queda. Além disso, um acompanhamento pós-operatório com tratamento clínico adequado é importante para preservar os resultados e otimizar a saúde dos fios transplantados.

"O transplante capilar long hair permite ao paciente ter uma prévia imediata do resultado, o que ajuda a reduzir a ansiedade em relação ao procedimento. Em relação à linha frontal, é fundamental que o cirurgião seja experiente para planejar o design com máxima naturalidade, preservando a identidade de cada paciente", conclui.

O Dr. Sérgio Ramos atua com transplante capilar com foco em técnicas avançadas e resultados naturais para homens e mulheres. É pós-graduado em dermatologia, atendendo em Montes Claros (MG), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), tratando a calvície de pacientes de diversas regiões do Brasil e também do exterior.

Para mais informações, basta acessar: https://drsergioramoslonghair.com.br/

