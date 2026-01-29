Sexta, 30 de Janeiro de 2026
17°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Dr. Gabriel Ferraz Ferreira lança e-book sobre joanetes

Publicação voltada a pacientes e profissionais orienta sobre causas, sintomas e cuidados com deformidade progressiva. O autor, que é médico ortoped...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/01/2026 às 15h18
Dr. Gabriel Ferraz Ferreira lança e-book sobre joanetes
Imagem de fabrikasimf no Freepik

O professor Dr. Gabriel Ferraz Ferreira, médico ortopedista especializado em cirurgia minimamente invasiva do pé e tornozelo, lançou o e-book Guia completo sobre joanete, voltado a esclarecer de forma acessível causas, sintomas e opções de tratamento da condição conhecida cientificamente como hálux valgo.

O guia foi desenvolvido para pacientes que buscam entender as causas, sintomas, opções de tratamento e critérios para indicação à cirurgia. No entanto, o material também auxilia profissionais que fazem a primeira triagem, como educadores físicos, podólogos, fisioterapeutas e médicos de outras áreas.

Segundo o médico, a publicação nasceu da percepção de que muitos pacientes chegam ao consultório sem um direcionamento correto, com sofrimento e desinformação sobre a deformidade progressiva, que, além de ser um incômodo estético, pode comprometer calçado, caminhada e qualidade de vida.

“Eu quis criar um material direto, baseado em evidências e na experiência prática, que explicasse o que é a joanete, por que ela acontece, o que realmente funciona no tratamento não cirúrgico e, principalmente, quando a cirurgia faz sentido. O objetivo é reduzir ruído, mitos e medo, e dar previsibilidade ao paciente sobre decisão e recuperação”, explica o professor.

A predisposição a desenvolver as joanetes tem forte componente genético, segundo o Framingham Foot Study, que avaliou 1.370 adultos nos Estados Unidos. O estudo, divulgado pela BBC News, também observou que calçados apertados ou salto alto podem agravar sintomas como dor e desconforto, mas não são a causa principal da deformidade.

Iniciativa educativa

Para o Dr. Gabriel Ferraz Ferreira, materiais educativos como o e-book são fundamentais para empoderar o paciente e melhorar a adesão ao tratamento. Ele avalia que, quando a pessoa em tratamento entende a causa real do problema e o objetivo de cada etapa, a participação e o comprometimento aumentam de forma mensurável.

“Informação de qualidade é parte do tratamento, portanto, é primordial reforçar o pilar educativo com uma avaliação estruturada e recursos objetivos — como baropodometria digital e, quando necessário, ultrassom —, e alinhar expectativa com realidade, para evitar frustração, abandono do tratamento e decisões precipitadas”, afirma o especialista.

O ortopedista destaca que um material educativo bem construído ajuda o paciente a identificar sinais de evolução, entender os limites do tratamento conservador e procurar orientação antes de entrar em um ciclo de dor crônica e adaptações ruins na marcha e no calçado.

“A automedicação para ‘apagar’ a dor e a demora em procurar avaliação, mesmo quando a deformidade já apresenta progressão e limitações funcionais, são dois riscos comuns quando falta informação confiável. Se o indivíduo entende a evolução do quadro e quais sinais exigem reavaliação, evita tanto o uso excessivo de remédios quanto a negligência do problema”, pontua o médico.

Entre muitas informações essenciais, o e-book ressalta que nem toda joanete precisa de cirurgia e que as técnicas cirúrgicas evoluíram nos últimos anos, com métodos minimamente invasivos que permitem incisões pequenas, menor agressão aos tecidos e recuperação mais rápida e menos dolorida para muitos pacientes.

De acordo com o ortopedista, uma boa cirurgia não se resume a “endireitar o dedo”, e o profissional deve compreender a deformidade em detalhes, incluindo componentes como a rotação do hálux, muitas vezes despercebidos, e planejar a correção para reduzir o risco de recidiva.

O Dr. Gabriel Ferraz Ferreira planeja expandir os materiais educativos voltados à ortopedia e à saúde musculoesquelética. Ele tem estruturado um ecossistema de educação em saúde que integra atendimento clínico, filantropia, produção de conteúdo e ensino médico, com o objetivo de criar guias práticos sobre dores comuns do pé e tornozelo, como instabilidade pós-entorse, tendinopatias e outras condições que geram dúvida e atrasam o tratamento.

“Além dos materiais para o público geral, existe um braço de formação médica e atualização técnica, o Projeto Educacional MasterMIS, no qual organizo conteúdos educacionais para cirurgiões e profissionais que querem se aprofundar em ultrassom, técnicas minimamente invasivas e medicina regenerativa do pé e tornozelo”, conta o especialista.

Para mais informações, basta acessar: drgabrielferraz.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 5 horas

Casos de síndrome respiratória grave estão em queda em quase todo país

Segundo Fiocruz, Região Norte ainda tem aumento de casos de influenza

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 6 horas

Em Criciúma, criança recebe alta do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina 400 dias após nascer

Foto: Divulgação/HmiscNesta quarta-feira, 28, exatamente 400 dias após o nascimento, Ana Lara recebeu alta do Hospital Materno-Infantil Santa Catar...

 Imagem de ashendigital no Freepik
Saúde Há 8 horas

Técnica Long Hair FUE é opção para o transplante capilar

Dr. Sérgio Ramos, médico pós-graduado em dermatologia, explica a técnica FUE long hair e suas principais diferenças em relação ao transplante capil...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 9 horas

Santa Catarina recebe primeiro lote do anticorpo contra o vírus sincicial respiratório

Foto: Divulgação/ SESA Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina recebeu o primeiro lote do anticorpo monoclonal nirsevimabe, destinado à pre...
Saúde Há 1 dia

Governo deve entregar mais 400 unidades odontológicas móveis

Até março, serão 800 novas unidades doadas pelo Brasil Sorridente

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 34°
19° Sensação
1.33 km/h Vento
95% Umidade
100% (27.46mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sábado
30° 16°
Domingo
31° 16°
Segunda
31° 15°
Terça
33° 18°
Quarta
32° 17°
Últimas notícias
Trânsito Há 2 horas

Homem morre em grave acidente na RSC-472, em Palmitinho

Justiça Há 2 horas

Vorcaro e ex-presidente do BRB se contradizem durante acareação
Geral Há 2 horas

Adolescente de 13 anos morre após ataque de tubarão em Olinda
Caso Policial Há 3 horas

Vídeo: Criança é raptada em Trindade do Sul e polícia faz buscas
Justiça Há 3 horas

Vorcaro confirma que se encontrou com governador do DF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,63%
Euro
R$ 6,18 -0,59%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 448,446,57 -2,57%
Ibovespa
183,133,75 pts -0.84%
Mega-Sena
Concurso 2966 (29/01/26)
06
07
09
43
44
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6940 (29/01/26)
24
53
66
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3600 (29/01/26)
03
04
05
06
07
08
09
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias