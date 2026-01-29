Dr. Gabriel Ferraz Ferreira lança e-book sobre joanetes

O professor Dr. Gabriel Ferraz Ferreira, médico ortopedista especializado em cirurgia minimamente invasiva do pé e tornozelo, lançou o e-book Guia completo sobre joanete, voltado a esclarecer de forma acessível causas, sintomas e opções de tratamento da condição conhecida cientificamente como hálux valgo.

O guia foi desenvolvido para pacientes que buscam entender as causas, sintomas, opções de tratamento e critérios para indicação à cirurgia. No entanto, o material também auxilia profissionais que fazem a primeira triagem, como educadores físicos, podólogos, fisioterapeutas e médicos de outras áreas.

Segundo o médico, a publicação nasceu da percepção de que muitos pacientes chegam ao consultório sem um direcionamento correto, com sofrimento e desinformação sobre a deformidade progressiva, que, além de ser um incômodo estético, pode comprometer calçado, caminhada e qualidade de vida.

“Eu quis criar um material direto, baseado em evidências e na experiência prática, que explicasse o que é a joanete, por que ela acontece, o que realmente funciona no tratamento não cirúrgico e, principalmente, quando a cirurgia faz sentido. O objetivo é reduzir ruído, mitos e medo, e dar previsibilidade ao paciente sobre decisão e recuperação”, explica o professor.

A predisposição a desenvolver as joanetes tem forte componente genético, segundo o Framingham Foot Study, que avaliou 1.370 adultos nos Estados Unidos. O estudo, divulgado pela BBC News, também observou que calçados apertados ou salto alto podem agravar sintomas como dor e desconforto, mas não são a causa principal da deformidade.

Iniciativa educativa

Para o Dr. Gabriel Ferraz Ferreira, materiais educativos como o e-book são fundamentais para empoderar o paciente e melhorar a adesão ao tratamento. Ele avalia que, quando a pessoa em tratamento entende a causa real do problema e o objetivo de cada etapa, a participação e o comprometimento aumentam de forma mensurável.

“Informação de qualidade é parte do tratamento, portanto, é primordial reforçar o pilar educativo com uma avaliação estruturada e recursos objetivos — como baropodometria digital e, quando necessário, ultrassom —, e alinhar expectativa com realidade, para evitar frustração, abandono do tratamento e decisões precipitadas”, afirma o especialista.

O ortopedista destaca que um material educativo bem construído ajuda o paciente a identificar sinais de evolução, entender os limites do tratamento conservador e procurar orientação antes de entrar em um ciclo de dor crônica e adaptações ruins na marcha e no calçado.

“A automedicação para ‘apagar’ a dor e a demora em procurar avaliação, mesmo quando a deformidade já apresenta progressão e limitações funcionais, são dois riscos comuns quando falta informação confiável. Se o indivíduo entende a evolução do quadro e quais sinais exigem reavaliação, evita tanto o uso excessivo de remédios quanto a negligência do problema”, pontua o médico.

Entre muitas informações essenciais, o e-book ressalta que nem toda joanete precisa de cirurgia e que as técnicas cirúrgicas evoluíram nos últimos anos, com métodos minimamente invasivos que permitem incisões pequenas, menor agressão aos tecidos e recuperação mais rápida e menos dolorida para muitos pacientes.

De acordo com o ortopedista, uma boa cirurgia não se resume a “endireitar o dedo”, e o profissional deve compreender a deformidade em detalhes, incluindo componentes como a rotação do hálux, muitas vezes despercebidos, e planejar a correção para reduzir o risco de recidiva.

O Dr. Gabriel Ferraz Ferreira planeja expandir os materiais educativos voltados à ortopedia e à saúde musculoesquelética. Ele tem estruturado um ecossistema de educação em saúde que integra atendimento clínico, filantropia, produção de conteúdo e ensino médico, com o objetivo de criar guias práticos sobre dores comuns do pé e tornozelo, como instabilidade pós-entorse, tendinopatias e outras condições que geram dúvida e atrasam o tratamento.

“Além dos materiais para o público geral, existe um braço de formação médica e atualização técnica, o Projeto Educacional MasterMIS, no qual organizo conteúdos educacionais para cirurgiões e profissionais que querem se aprofundar em ultrassom, técnicas minimamente invasivas e medicina regenerativa do pé e tornozelo”, conta o especialista.

Para mais informações, basta acessar: drgabrielferraz.com.br/