Santa Catarina recebe primeiro lote do anticorpo contra o vírus sincicial respiratório

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina recebeu o primeiro lote do anticorpo monoclonal nirsevimabe, destinado à prevenção de formas graves de infecção pelo vírus sincicial respiratório (VSR) em crianças com maior vulnerabilidade. São 901 doses para a proteção de crianças prematuras e com comorbidades. A distribuição para as regionais de saúde iniciará na próxima semana e a expectativa é que a aplicação inicie até o dia 15 de fevereiro.

Essa estratégia se soma a aplicação da vacina contra o VSR em gestantes, iniciada no final do ano de 2025, com o objetivo de diminuir o impacto desta infecção viral em crianças pequenas.

“A chegada do nirsevimabe representa um avanço importante na proteção das nossas crianças, especialmente no período de maior circulação do VSR, contribuindo para a redução de internações e complicações respiratórias em grupos de maior risco. Quero fazer um apelo para que os pais protejam seus filhos e também reforçar para que as gestantes se vacinem contra o VSR, nosso objetivo é salvar vidas”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

São 211 doses de 100 mg e 690 doses de 50 mg, que serão direcionadas para a proteção de crianças prematuras e daquelas com comorbidades, conforme critérios definidos pelo Ministério da Saúde.

A partir desse recebimento, a Secretaria, por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), está organizando a rede de serviços para garantir a distribuição adequada das doses e a estruturação dos fluxos para aplicação do nirsevimabe nas unidades de referência. Estão ocorrendo reuniões regionalizadas, com serviços de saúde e equipes das secretarias municipais de Saúde, para definição dos pontos de atendimento, treinamento das equipes e as orientações operacionais para identificação e encaminhamento das crianças elegíveis.

A Secretaria de Estado da Saúde reforça seu compromisso em ampliar o acesso a tecnologias de prevenção e cuidado, em articulação com os municípios, para qualificar a atenção às crianças com maior vulnerabilidade clínica.

