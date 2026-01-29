Sexta, 30 de Janeiro de 2026
17°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Santa Catarina recebe primeiro lote do anticorpo contra o vírus sincicial respiratório

Foto: Divulgação/ SESA Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina recebeu o primeiro lote do anticorpo monoclonal nirsevimabe, destinado à pre...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
29/01/2026 às 15h18
Santa Catarina recebe primeiro lote do anticorpo contra o vírus sincicial respiratório
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/ SES

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina recebeu o primeiro lote do anticorpo monoclonal nirsevimabe, destinado à prevenção de formas graves de infecção pelo vírus sincicial respiratório (VSR) em crianças com maior vulnerabilidade. São 901 doses para a proteção de crianças prematuras e com comorbidades. A distribuição para as regionais de saúde iniciará na próxima semana e a expectativa é que a aplicação inicie até o dia 15 de fevereiro.

Essa estratégia se soma a aplicação da vacina contra o VSR em gestantes, iniciada no final do ano de 2025, com o objetivo de diminuir o impacto desta infecção viral em crianças pequenas.

“A chegada do nirsevimabe representa um avanço importante na proteção das nossas crianças, especialmente no período de maior circulação do VSR, contribuindo para a redução de internações e complicações respiratórias em grupos de maior risco. Quero fazer um apelo para que os pais protejam seus filhos e também reforçar para que as gestantes se vacinem contra o VSR, nosso objetivo é salvar vidas”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

São 211 doses de 100 mg e 690 doses de 50 mg, que serão direcionadas para a proteção de crianças prematuras e daquelas com comorbidades, conforme critérios definidos pelo Ministério da Saúde.

A partir desse recebimento, a Secretaria, por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), está organizando a rede de serviços para garantir a distribuição adequada das doses e a estruturação dos fluxos para aplicação do nirsevimabe nas unidades de referência. Estão ocorrendo reuniões regionalizadas, com serviços de saúde e equipes das secretarias municipais de Saúde, para definição dos pontos de atendimento, treinamento das equipes e as orientações operacionais para identificação e encaminhamento das crianças elegíveis.

A Secretaria de Estado da Saúde reforça seu compromisso em ampliar o acesso a tecnologias de prevenção e cuidado, em articulação com os municípios, para qualificar a atenção às crianças com maior vulnerabilidade clínica.

Mais informações:
Silviane Mannrich
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 5 horas

Casos de síndrome respiratória grave estão em queda em quase todo país

Segundo Fiocruz, Região Norte ainda tem aumento de casos de influenza

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 6 horas

Em Criciúma, criança recebe alta do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina 400 dias após nascer

Foto: Divulgação/HmiscNesta quarta-feira, 28, exatamente 400 dias após o nascimento, Ana Lara recebeu alta do Hospital Materno-Infantil Santa Catar...

 Imagem de ashendigital no Freepik
Saúde Há 8 horas

Técnica Long Hair FUE é opção para o transplante capilar

Dr. Sérgio Ramos, médico pós-graduado em dermatologia, explica a técnica FUE long hair e suas principais diferenças em relação ao transplante capil...

 Imagem de fabrikasimf no Freepik
Saúde Há 9 horas

Dr. Gabriel Ferraz Ferreira lança e-book sobre joanetes

Publicação voltada a pacientes e profissionais orienta sobre causas, sintomas e cuidados com deformidade progressiva. O autor, que é médico ortoped...
Saúde Há 1 dia

Governo deve entregar mais 400 unidades odontológicas móveis

Até março, serão 800 novas unidades doadas pelo Brasil Sorridente

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 34°
19° Sensação
1.33 km/h Vento
95% Umidade
100% (27.46mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sábado
30° 16°
Domingo
31° 16°
Segunda
31° 15°
Terça
33° 18°
Quarta
32° 17°
Últimas notícias
Trânsito Há 2 horas

Homem morre em grave acidente na RSC-472, em Palmitinho

Justiça Há 2 horas

Vorcaro e ex-presidente do BRB se contradizem durante acareação
Geral Há 2 horas

Adolescente de 13 anos morre após ataque de tubarão em Olinda
Caso Policial Há 3 horas

Vídeo: Criança é raptada em Trindade do Sul e polícia faz buscas
Justiça Há 3 horas

Vorcaro confirma que se encontrou com governador do DF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,63%
Euro
R$ 6,18 -0,59%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 448,446,57 -2,57%
Ibovespa
183,133,75 pts -0.84%
Mega-Sena
Concurso 2966 (29/01/26)
06
07
09
43
44
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6940 (29/01/26)
24
53
66
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3600 (29/01/26)
03
04
05
06
07
08
09
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias