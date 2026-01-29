Moradores de Rodeio Bonito seguem isolados quase dois anos após ponte ser destruída pela enchente

Quase dois anos se passaram desde que a ponte sobre o Rio da Várzea, em Rodeio Bonito (RS), desabou, deixando cerca de 1,4 mil moradores do distrito de Saltinho isolados. Hoje, a travessia depende de barcos improvisados ou balsas privadas, que cobram valores altos e oferecem segurança precária.

A antiga estrutura caiu durante a enchente de maio de 2024, quando o rio subiu e bloqueou a ligação entre a sede do município e Saltinho. Imagens da época mostraram a ponte sendo arrastada pela correnteza, evidenciando o isolamento imediato da comunidade. Atualmente, os restos da ponte permanecem submersos, represando o rio e dificultando a passagem até de pequenas embarcações.

Demora preocupa

Rodeio Bonito tem cerca de 6,8 mil habitantes, sendo 1,4 mil em Saltinho. A reconstrução é de responsabilidade do município, com recursos federais liberados por programas de recuperação do Estado.

A obra começou oficialmente em maio do ano passado, mas oito meses depois apenas uma das cabeceiras foi concluída. O canteiro de obras apresenta pouca movimentação de trabalhadores, o que gera frustração nos moradores.

A agricultora Edivane de Moraes disse:

— A gente não vê resultado. Dizem que é para maio, mas acho difícil. Está muito difícil para nós.

O trabalhador Sebastião do Amaral precisa da ponte diariamente. Sem ela, percorre quatro quilômetros entre Saltinho e a cidade, deixando a moto em uma margem, pegando carona em barcos pequenos e seguindo a pé até em casa.

— Deixo a moto e vou até Saltinho. É longe, quatro quilômetros. E com as compras — relatou.

Após o desabamento, uma balsa privada começou a operar, cobrando até R$ 90 para caminhões. Muitos moradores deixam veículos na margem e atravessam de barco ou a pé. A rotina, que já dura quase dois anos, é considerada arriscada. A reportagem registrou uma moradora atravessando com um bebê no colo, sem colete de segurança.

— Dependemos da balsa e, quando o rio sobe, nem isso temos. A gente vem ao mercado uma vez por mês e, quando precisa de médico, mais. Cada passagem custa R$ 60 — lamentou Edivane.

Nova ponte

A futura ponte terá 200 metros, tornando-se uma das maiores em estradas municipais do Estado. O Governo Federal liberou os recursos no primeiro semestre de 2024. A empresa vencedora da licitação receberá R$ 13,5 milhões, pagos em três parcelas.

O vereador Euzébio Lavratti (MDB) reforça a importância da obra:

— Para saúde, farmácia, comércio… tudo depende dessa ponte. Não é só para Rodeio Bonito, é para toda a região. Por isso estamos cobrando.

Férias coletivas

O prefeito Paulo Duarte (Republicanos) explicou que a empresa responsável liberou a equipe para férias coletivas antes do Natal e ainda não retomou os trabalhos:

— O contrato prevê entrega em maio, e queremos que a empresa cumpra. Precisamos da obra. Do lado de lá há escolas e posto de saúde. Esta ponte também liga municípios vizinhos, como Ametista do Sul, Planalto, Alpestre e até Chapecó (SC).

Fabiana Bortolanza, responsável técnica da Construtora Zanco, informou que o atraso se deve às condições climáticas, que impediram o trabalho no leito do rio. Ela acrescentou que o cronograma está sendo reorganizado e a empresa fará o possível para concluir a obra dentro do prazo.













■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.









