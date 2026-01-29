Agência Senado celebra 29 anos ampliando a transparência do Legislativo

Criada no contexto da redemocratização e do uso pioneiro da internet pelo Senado, aAgência Senadochega aos 29 anos, nesta quinta-feira (29), consolidada como referência em jornalismo legislativo, com mais de 21 milhões de acessos anuais, produção diária intensa e um papel central na divulgação transparente da atividade parlamentar.

A principal missão daAgênciaé informar a população sobre o que acontece no Senado e no Congresso Nacional, com clareza, precisão e compromisso com o interesse público. Esse trabalho contínuo se reflete, ano a ano, no crescimento dos indicadores de acesso e de compartilhamento do conteúdo produzido.

Na avaliação da diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Luciana Rodrigues, o diferencial daAgência Senadoestá no acompanhamento contínuo e explicativo do processo legislativo, e não apenas na divulgação dos resultados finais. Para ela, essa cobertura completa contribui para que o público tenha condições de avaliar criticamente as decisões políticas.

— Não nos limitamos a noticiar as decisões finais: acompanhamos e explicamos todo o processo decisório, o que amplia as possibilidades de participação cidadã e assegura o acesso amplo e qualificado à informação sobre o Parlamento. Isso faz com que o público se torne capaz de avaliar criticamente, questionar, apoiar ou buscar a transformação das decisões políticas. Esse trabalho aproxima o cidadão do Senado e contribui de forma concreta para o fortalecimento da democracia.

Alcance digital

Em 2025, o Portal Senado Notícias registrou mais de 21 milhões de acessos, com aproximadamente 2 mil cópias diárias de matérias e a disponibilização de um acervo com mais de 4 milhões de fotografias, garantindo informação pública qualificada e acessível sobre a atividade legislativa e institucional.

Temas como a CPMI do INSS, a regulamentação da reforma tributária e a aprovação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mobilizaram a equipe de jornalismo daAgência, que se dedicou a uma apuração minuciosa e à produção de conteúdos contextualizados, com linguagem clara e acessível, de forma a contribuir para a compreensão dos leitores.

Os dados de acesso mostram que o interesse dos leitores se concentrou, especialmente, em temas ligados a benefícios financeiros e direitos de categorias profissionais, o que demonstra o impacto direto das decisões do Parlamento na vida cotidiana da população.

Nesse período, o Portal Senado Notícias alcançou 12,9 milhões de usuários únicos, e o conteúdo produzido pelaAgênciafoi copiado mais de 605 mil vezes, em uma demonstração do uso recorrente das reportagens por veículos de comunicação, instituições públicas e cidadãos em busca de informação confiável sobre a agenda legislativa.

Serviço público e democracia

Mais do que cobrir votações e debates legislativos, a atuação daAgência Senadose destaca pela prestação de um serviço público de interesse direto do cidadão. Em anos eleitorais, por exemplo, o portal se diferencia por ser o único a reunir o perfil de todos os candidatos ao Senado em cada estado. É mais uma forma de contribuir para ampliar o acesso a informações qualificadas e apoiar o eleitor no processo de escolha.

Esse banco de dados costuma gerar picos de acesso às vésperas das eleições e é resultado de um trabalho atento de apuração, organização e checagem de informações. Um esforço coletivo que reflete o compromisso da equipe daAgência Senadocom a qualidade jornalística, a transparência institucional e o fortalecimento da democracia, como avaliou a diretora daAgência, Paola Lima.

— O acompanhamento das eleições é uma parte disso. O objetivo é explicar aos cidadãos como o Senado funciona e sua importância para o país, qual o papel efetivo dos senadores da República e quem são as pessoas que se propõem a representar seus estados no Congresso. Sem tratar de partidos ou ideologia política, nosso trabalho é contribuir para que o eleitor possa exercer seu direito com mais informação e consciência. Os perfis dos candidatos ao Senado, por exemplo, costumam ser as páginas mais acessadas do Portal no dias que antecedem a eleição e no dia da votação. Para nós, é a comprovação de que estamos no caminho certo.

Reconhecimento e credibilidade

Embora a cobertura jornalística diária seja o carro-chefe daAgência, a direção, em parceria com outras unidades administrativas do Senado, tem buscado constantemente novas formas de ampliar o alcance da informação legislativa. Iniciativas como oArquivo Se oOrçamento Fácilpermitem que conteúdos sobre o Legislativo, o orçamento público e a história institucional cheguem a novos públicos, com linguagens específicas e acessíveis.

— As parcerias foram frutos de ideias originais dos setores, conversadas e pensadas com a gente para encontrarmos a melhor forma de levar ao público o resultado de excelentes trabalhos feitos na Casa para além do Plenário e das comissões. É um orgulho paraAgênciaajudar a divulgar o trabalho de setores importantes do Senado como a Consultoria de Orçamento e o Arquivo, que inclusive completa 200 anos este ano — ressaltou Paola.

A credibilidade e a qualidade editorial daAgência Senadotambém se refletem no reconhecimento externo. Reportagens produzidas pelaAgênciavoltaram a integrar obras do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), ampliando o alcance do conteúdo junto a estudantes e professores de todo o país. Além disso, aAgênciaconquistou o terceiro lugar no Prêmio de Jornalismo Cafés do Brasil, promovido pelo Conselho Nacional do Café.

Fotografia e redes sociais

Muitos leitores chegam ao portal daAgênciaatraídos pela qualidade da fotografia institucional. O trabalho jornalístico, o olhar atento dos profissionais e a relevância dos fatos registrados compõem um conjunto de fatores que explicam esse padrão de excelência e credibilidade. É a combinação entre o clique no momento certo, a sensibilidade do fotógrafo e o processo de edição que permite que imagens produzidas no cotidiano do Senado ultrapassem fronteiras e alcancem repercussão internacional. Como a imagem que retrata a cena de uma criança escrevendo em um bilhete a palavra bullying. A foto se tornou a mais visualizada do acervo desde 2018.

Assim como essa imagem, outros 4 milhões de fotografias fazem parte do acerto daAgência Senado, que contribuem para contar a história recente da política brasileira e ampliar o acesso da sociedade ao registro visual da atividade legislativa.

O alcance desses registros fica evidente nas redes sociais e plataformas de imagem e vídeo. A conta daAgência Senadono Flickr, por exemplo, somou 11,1 milhões de visualizações, com destaque para o pico de acessos registrado durante a eleição da Mesa do Senado, em fevereiro de 2025.

Apesar dessa capacidade de amplo alcance, o coordenador de Jornalismo Visual, Leonardo Sá, esclareceu que esse não é um critério que pauta o trabalho do setor, e sim o fato, o contexto e o compromisso em retratar a verdade. No entanto, ele reconheceu que a métrica sinaliza a qualidade do resultado final entregue por um time qualificado e experiente.

— A gente tem que lembrar que o trabalho da nossa equipe de fotografia, que é composta por um grande time: além de fotógrafos, são profissionais muito experientes dentro do jornalismo, da reportagem. Para você ter uma ideia, nosso repórter fotográfico mais novo já tem, pelo menos, 15 anos de trabalho. Então é uma equipe muito experiente e isso ajuda muito na credibilidade, no compromisso e na qualidade do nosso trabalho.

No Instagram, o perfil criado em 2021 já conta com cerca de 52 mil seguidores e seus conteúdos alcançaram 6,4 milhões de pessoas, atraídas de forma totalmente orgânica. Enquanto o canal no YouTube registrou 562 mil visualizações ao longo de 2025.

As reuniões preparatórias para eleger presidente e demais integrantes da Mesa se destacaram nos acessos em 2025 - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado