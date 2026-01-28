Quinta, 29 de Janeiro de 2026
17°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Oftalmologia moderna une saúde ocular e estética

Dr. Luis Felipe Brasil explica como cirurgia refrativa a laser, cirurgia de catarata com lentes intraoculares premium e cirurgia facorrefrativa pod...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/01/2026 às 16h58
Oftalmologia moderna une saúde ocular e estética
The Yuri Arcurs Collection no Freepik

A evolução da medicina diagnóstica e cirúrgica elevou a estética do olhar a um novo patamar de relevância global. Prova disso, a blefaroplastia foi o procedimento estético mais realizado em 2024, superando a marca de 2,1 milhões de intervenções mundialmente, conforme dados repercutidos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

A blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras, indicada tanto por motivos estéticos quanto funcionais. Em alguns casos, o excesso de pele nas pálpebras superiores pode comprometer o campo visual, causando cansaço ocular e até dor de cabeça.

O Dr. Luis Felipe Brasil, médico oftalmologista no Espírito Santo, destaca que a união entre saúde ocular, cirurgia e estética pode transformar a qualidade de vida e o olhar dos pacientes através de outros procedimentos como cirurgia refrativa a laser, cirurgia de catarata com lentes intraoculares premium e cirurgia facorrefrativa.

"A oftalmologia evoluiu para um conceito mais amplo de cuidado visual, que integra saúde ocular, desempenho funcional e estética. Hoje, não tratamos apenas doenças, mas buscamos oferecer qualidade visual, conforto, segurança e bem-estar", afirma.

Ele explica que procedimentos como as cirurgias refrativa e de catarata permitem que o paciente enxergue melhor e tenha mais autonomia visual. Enquanto isso, a Blefaroplastia é um procedimento que também atua para proporcionar uma aparência mais descansada do olhar, influenciando também na parte funcional da visão, impactando a autoestima e qualidade de vida.

"Para muitos pacientes, a cirurgia reparadora das pálpebras não apenas rejuvenesce o olhar, mas melhora a visão e o conforto visual. Quando bem indicada e realizada por um oftalmologista especializado, a blefaroplastia é um procedimento seguro, com alto índice de satisfação", complementa o médico.

Em consonância, 73% dos estudos analisados indicaram uma melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes após o procedimento de blefaroplastia, incluindo autoestima e bem-estar emocional, conforme uma revisão publicada na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica e veiculada pela SBCP.

Segundo o Dr. Luis Felipe Brasil, que atende em Guarapari - ES e Vitoria - ES, os avanços tecnológicos foram determinantes para elevar o nível de segurança e previsibilidade de procedimentos refrativos, como a cirurgia a laser e a cirurgia de catarata/facorrefrativas: "Hoje, contamos com exames de altíssima precisão, como tomografia e topografia corneana avançadas, cálculo personalizado de lentes intraoculares e lasers de última geração".

Na cirurgia refrativa, os lasers modernos permitem tratamentos individualizados, respeitando as características ópticas de cada olho. "Já na cirurgia de catarata e facorrefrativa, a combinação entre facoemulsificação de alta performance e lentes intraoculares garante resultados visuais superiores e recuperação rápida", explica o oftalmologista.

De acordo com o especialista, a cirurgia refrativa é mais indicada a partir da estabilidade do grau, geralmente após os 18 anos. No entanto, a indicação não depende apenas da idade, mas de critérios clínicos rigorosos. "Avaliamos espessura e formato da córnea, estabilidade refracional, saúde ocular, expectativa do paciente e estilo de vida", salienta.

O objetivo é indicar o procedimento apenas quando existe segurança, previsibilidade e benefício visual. "Quando falamos de cirurgia refrativa, a cirurgia de implante de lentes premium já é uma realidade presente no meu dia a dia. Pacientes com indicação correta, que dependem dos óculos tanto para longe quanto para perto, conseguem a liberdade dos óculos com segurança", conta Dr. Luis Felipe Brasil.

Cirurgia de catarata ganha destaque como procedimento refrativo

O número de cirurgias de catarata dobrou no Brasil entre 2009 (302 mil) e 2019 (601 mil). A informação faz parte de um levantamento divulgado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia que considera o número de cirurgias de catarata realizadas no país por meio do Sistema Único de Saúde.

Hoje, a cirurgia de catarata é também um procedimento refrativo. As lentes intraoculares premium permitem corrigir catarata, miopia, hipermetropia, astigmatismo e, em muitos casos, a presbiopia.

"Isso proporciona ao paciente maior independência dos óculos para longe e perto, com uma visão mais natural e funcional. A escolha da lente é altamente personalizada, levando em conta as necessidades visuais e o perfil de cada paciente", explica o médico.

Acompanhamento oftalmológico é essencial

Em média, 19% da população brasileira têm algum tipo de deficiência visual, conforme indicativos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) compartilhados pela Agência Brasil. Do total de indivíduos com algum problema de visão, mais de 6 milhões têm questões severas.

Para o Dr. Luis Felipe Brasil, o acompanhamento especializado é fundamental para manter os resultados de procedimentos a longo prazo, permitindo monitorar a saúde ocular, detectar precocemente qualquer alteração e orientar o paciente quanto aos cuidados contínuos.

"Cirurgias oftalmológicas bem-sucedidas exigem seguimento adequado, exames periódicos e uma relação de confiança entre médico e paciente", ressalta. "A oftalmologia atual é pautada em personalização, tecnologia e segurança. Quando esses pilares são respeitados, os procedimentos oferecem resultados previsíveis, seguros e transformadores", conclui o médico oftalmologista.

Para mais informações, basta acessar: https://drluisfelipebrasil.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 7 horas

Governo deve entregar mais 400 unidades odontológicas móveis

Até março, serão 800 novas unidades doadas pelo Brasil Sorridente
Saúde Há 11 horas

Ananindeua, no Pará, tem surto de casos da doença de Chagas

Município teve quatro mortes e 14 casos em janeiro
Saúde Há 12 horas

Anvisa proíbe marca de fita usada para clareamento dental

Agência determinou a apreensão de todos os lotes do produto
Saúde Há 12 horas

Anvisa aprova cultivo de cannabis por empresas e amplia acesso

Farmácias de manipulação poderão vender produtos à base da planta

 Imagem de armmypicca no Freepik
Saúde Há 12 horas

Obesidade e diabetes demandam acompanhamento contínuo

Dr. Laercio Raposo fala sobre a importância do acompanhamento médico contínuo e multiprofissional no controle da obesidade e do diabetes, condições...

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 34°
19° Sensação
0.76 km/h Vento
95% Umidade
100% (27.46mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sexta
30° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
31° 15°
Segunda
33° 18°
Terça
32° 17°
Últimas notícias
Economia Há 7 horas

Setor produtivo reage à manutenção da Selic em 15% ao ano
Saúde Há 7 horas

Governo deve entregar mais 400 unidades odontológicas móveis
Justiça Há 7 horas

Número de pessoas mortas a bala cresce 44,2% no Rio após mega operação
Economia Há 7 horas

Receita desmente novo imposto para todos os aluguéis por temporada
Economia Há 8 horas

Eco Invest registra maior leilão do programa, com demanda de R$ 80 bi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,01%
Euro
R$ 6,21 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 486,064,90 -0,93%
Ibovespa
184,691,05 pts 1.52%
Mega-Sena
Concurso 2965 (27/01/26)
01
20
22
23
35
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6939 (28/01/26)
10
26
27
55
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3599 (28/01/26)
01
04
06
07
08
09
11
12
13
16
19
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias