Oftalmologia moderna une saúde ocular e estética

A evolução da medicina diagnóstica e cirúrgica elevou a estética do olhar a um novo patamar de relevância global. Prova disso, a blefaroplastia foi o procedimento estético mais realizado em 2024, superando a marca de 2,1 milhões de intervenções mundialmente, conforme dados repercutidos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

A blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras, indicada tanto por motivos estéticos quanto funcionais. Em alguns casos, o excesso de pele nas pálpebras superiores pode comprometer o campo visual, causando cansaço ocular e até dor de cabeça.

O Dr. Luis Felipe Brasil, médico oftalmologista no Espírito Santo, destaca que a união entre saúde ocular, cirurgia e estética pode transformar a qualidade de vida e o olhar dos pacientes através de outros procedimentos como cirurgia refrativa a laser, cirurgia de catarata com lentes intraoculares premium e cirurgia facorrefrativa.

"A oftalmologia evoluiu para um conceito mais amplo de cuidado visual, que integra saúde ocular, desempenho funcional e estética. Hoje, não tratamos apenas doenças, mas buscamos oferecer qualidade visual, conforto, segurança e bem-estar", afirma.

Ele explica que procedimentos como as cirurgias refrativa e de catarata permitem que o paciente enxergue melhor e tenha mais autonomia visual. Enquanto isso, a Blefaroplastia é um procedimento que também atua para proporcionar uma aparência mais descansada do olhar, influenciando também na parte funcional da visão, impactando a autoestima e qualidade de vida.

"Para muitos pacientes, a cirurgia reparadora das pálpebras não apenas rejuvenesce o olhar, mas melhora a visão e o conforto visual. Quando bem indicada e realizada por um oftalmologista especializado, a blefaroplastia é um procedimento seguro, com alto índice de satisfação", complementa o médico.

Em consonância, 73% dos estudos analisados indicaram uma melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes após o procedimento de blefaroplastia, incluindo autoestima e bem-estar emocional, conforme uma revisão publicada na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica e veiculada pela SBCP.

Segundo o Dr. Luis Felipe Brasil, que atende em Guarapari - ES e Vitoria - ES, os avanços tecnológicos foram determinantes para elevar o nível de segurança e previsibilidade de procedimentos refrativos, como a cirurgia a laser e a cirurgia de catarata/facorrefrativas: "Hoje, contamos com exames de altíssima precisão, como tomografia e topografia corneana avançadas, cálculo personalizado de lentes intraoculares e lasers de última geração".

Na cirurgia refrativa, os lasers modernos permitem tratamentos individualizados, respeitando as características ópticas de cada olho. "Já na cirurgia de catarata e facorrefrativa, a combinação entre facoemulsificação de alta performance e lentes intraoculares garante resultados visuais superiores e recuperação rápida", explica o oftalmologista.

De acordo com o especialista, a cirurgia refrativa é mais indicada a partir da estabilidade do grau, geralmente após os 18 anos. No entanto, a indicação não depende apenas da idade, mas de critérios clínicos rigorosos. "Avaliamos espessura e formato da córnea, estabilidade refracional, saúde ocular, expectativa do paciente e estilo de vida", salienta.

O objetivo é indicar o procedimento apenas quando existe segurança, previsibilidade e benefício visual. "Quando falamos de cirurgia refrativa, a cirurgia de implante de lentes premium já é uma realidade presente no meu dia a dia. Pacientes com indicação correta, que dependem dos óculos tanto para longe quanto para perto, conseguem a liberdade dos óculos com segurança", conta Dr. Luis Felipe Brasil.

Cirurgia de catarata ganha destaque como procedimento refrativo

O número de cirurgias de catarata dobrou no Brasil entre 2009 (302 mil) e 2019 (601 mil). A informação faz parte de um levantamento divulgado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia que considera o número de cirurgias de catarata realizadas no país por meio do Sistema Único de Saúde.

Hoje, a cirurgia de catarata é também um procedimento refrativo. As lentes intraoculares premium permitem corrigir catarata, miopia, hipermetropia, astigmatismo e, em muitos casos, a presbiopia.

"Isso proporciona ao paciente maior independência dos óculos para longe e perto, com uma visão mais natural e funcional. A escolha da lente é altamente personalizada, levando em conta as necessidades visuais e o perfil de cada paciente", explica o médico.

Acompanhamento oftalmológico é essencial

Em média, 19% da população brasileira têm algum tipo de deficiência visual, conforme indicativos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) compartilhados pela Agência Brasil. Do total de indivíduos com algum problema de visão, mais de 6 milhões têm questões severas.

Para o Dr. Luis Felipe Brasil, o acompanhamento especializado é fundamental para manter os resultados de procedimentos a longo prazo, permitindo monitorar a saúde ocular, detectar precocemente qualquer alteração e orientar o paciente quanto aos cuidados contínuos.

"Cirurgias oftalmológicas bem-sucedidas exigem seguimento adequado, exames periódicos e uma relação de confiança entre médico e paciente", ressalta. "A oftalmologia atual é pautada em personalização, tecnologia e segurança. Quando esses pilares são respeitados, os procedimentos oferecem resultados previsíveis, seguros e transformadores", conclui o médico oftalmologista.

