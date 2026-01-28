Quarta, 28 de Janeiro de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ministério da Saúde certifica seis hospitais de ensino no SUS

Estabelecimentos estão em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/01/2026 às 14h58
Ministério da Saúde certifica seis hospitais de ensino no SUS
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O secretário da Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, assinou nesta quarta-feira (28), em Belo Horizonte, a certificação de seis hospitais de ensino no Sistema Único de Saúde (SUS).

O ato aconteceu no Hospital Sofia Feldman, que também recebeu o certificado.

Os estabelecimentos são voltados para a formação na área da saúde e têm estágios para estudantes e residência médica para que os profissionais da área possam se desenvolver. São lugares com produção de conhecimento e inovação em saúde.

A certificação desta quarta-feira acontece de forma alinhada com o programa Agora Tem Especialistas, que busca a formação de novos especialistas e também a oferta de serviços de saúde de alta complexidade.

Além do Sofia Feldman, também receberam a certificação o Complexo Hospitalar Mater Dei (MG), Hospital das Clínicas de Bauru (SP), Hospital Universitário de Vassouras (RJ), Hospital Municipal Ronaldo Gazolla (RJ) e Hospital Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Passos (MG).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 55 minutos

Governador participa da inauguração do novo complexo de saúde em Florianópolis que reúne hospital, clínicas e hub de inovação

Foto: Jonatã Rocha / SECOMO governador Jorginho Mello participou, na manhã desta quarta-feira, 28, da inauguração oficial do complexo de saúde MED-...

 Banco de Imagens Envato
Saúde Há 1 hora

Desinformação e estigmas sobre a hanseníase atrasam cuidados

Condição tem cura, mas ainda é pouco compreendida; médica explica sinais de alerta, formas de transmissão e como funciona o tratamento.
Saúde Há 3 horas

Governo reforça SUS com 760 profissionais em enfermagem obstetrícia

Brasil tem somente 13 mil profissionais em atuação

 (Foto: Almir Felin)
Saúde Há 4 horas

Frederico Westphalen reativa Posto Médico-Legal após reformas

Com investimento municipal de R$ 63 mil, Unidade atenderá 32 municípios da região, agilizando perícias e exames essenciais

 (Foto: Divulgação Redes Sociais)
Saúde pública Há 8 horas

Hospital Santo Antônio alcança marca de 300 cirurgias bariátricas pelo SUS

Procedimentos foram realizados ao longo de 22 meses e consolidam Tenente Portela como referência no Rio Grande do Sul

Tenente Portela, RS
34°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 34°
33° Sensação
4.34 km/h Vento
30% Umidade
95% (0.88mm) Chance chuva
06h04 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Quinta
33° 18°
Sexta
30° 16°
Sábado
32° 15°
Domingo
34° 16°
Segunda
35° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Uso de IA pelo jurídico amplia riscos e desafios legais
Câmara Há 12 minutos

Comissão aprova projeto que estabelece famílias prioritárias em processos de regularização fundiária
Câmara Há 32 minutos

PEC da Segurança Pública pode ser votada após o carnaval, diz presidente da Câmara
Saúde Há 32 minutos

Ministério da Saúde certifica seis hospitais de ensino no SUS
Turismo Há 53 minutos

Carnaval em SP: restaurantes apostam em promoções

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 +0,45%
Euro
R$ 6,21 -0,38%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 495,349,30 +0,70%
Ibovespa
183,597,44 pts 0.92%
Mega-Sena
Concurso 2965 (27/01/26)
01
20
22
23
35
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6938 (27/01/26)
03
04
21
32
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3598 (27/01/26)
01
03
04
05
06
07
08
09
11
16
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias