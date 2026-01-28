Quarta, 28 de Janeiro de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governador participa da inauguração do novo complexo de saúde em Florianópolis que reúne hospital, clínicas e hub de inovação

Foto: Jonatã Rocha / SECOMO governador Jorginho Mello participou, na manhã desta quarta-feira, 28, da inauguração oficial do complexo de saúde MED-...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
28/01/2026 às 14h37
Governador participa da inauguração do novo complexo de saúde em Florianópolis que reúne hospital, clínicas e hub de inovação
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

O governador Jorginho Mello participou, na manhã desta quarta-feira, 28, da inauguração oficial do complexo de saúde MED-401, em Florianópolis. Localizado na SC-401, no Bairro Saco Grande, em Florianópolis, o complexo ocupa uma área total de 33 mil metros quadrados, distribuídos em duas torres. A área reúne o Hospital Baía Sul Mulher, mais de 100 consultórios, clínicas médicas de múltiplas especialidades, centros de diagnóstico, serviços ambulatoriais, áreas de apoio, além de um hub de inovação em saúde.

“Esse novo complexo de saúde vai agregar muito ao nosso sistema, trazendo mais estrutura, inovação e ampliando o atendimento para os catarinenses. É um investimento que fortalece toda a rede e ajuda a cuidar melhor das pessoas”, disse o governador.

Jorginho Mello ainda acrescentou que Santa Catarina vive um momento de transformação na área da saúde, com ações concretas que já refletem diretamente no atendimento à população. “Estamos transformando a saúde em Santa Catarina. Atualizamos a tabela do SUS, o que nos permitiu tirar pessoas de filas que já aguardavam há mais de 10 anos por um procedimento. A saúde é uma área inesgotável, e quem já tinha desistido de fazer uma cirurgia, depois de tanta espera, agora voltou a acreditar que vai ser atendido”, afirmou.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O Hospital Baía Sul Mulher já está em funcionamento desde o dia 17 de janeiro. Às 8h22 daquela manhã, nasceu a primeira criança na nova unidade: uma menina chamada Aurora, simbolizando o início das atividades do hospital e um novo capítulo para a saúde materno-infantil em Santa Catarina.

Estrutura e inovação

Na Torre 1 do complexo está localizado o Hospital Baía Sul Mulher, que conta com maternidade, UTI neonatal e pronto atendimento exclusivo para ginecologia e obstetrícia, oferecendo cuidado especializado e humanizado para a saúde feminina.

Já a Torre 2 abriga clínicas e consultórios de diversas especialidades médicas, além do HubMed, espaço dedicado à inovação que reúne 24 startups da área da saúde. O complexo conta ainda com a Fecondare, clínica reconhecida como referência em reprodução humana, além de centros de diagnóstico, laboratórios e serviços integrados de apoio, como alimentação, bem-estar e conveniência. O MED-401 deve gerar cerca de 1.200 postos de trabalho diretos, contribuindo também para o desenvolvimento econômico e social da região.

“O MED-401 foi concebido para gerar impacto real na saúde de Santa Catarina, integrando saúde, tecnologia e inovação em um ecossistema único, preparado para atender às necessidades atuais e aos desafios do futuro”, afirmou um dos idealizadores do empreendimento e empresário do setor de tecnologia Moacir Antonio Marafon.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 20 minutos

Ministério da Saúde certifica seis hospitais de ensino no SUS

Estabelecimentos estão em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro

 Banco de Imagens Envato
Saúde Há 56 minutos

Desinformação e estigmas sobre a hanseníase atrasam cuidados

Condição tem cura, mas ainda é pouco compreendida; médica explica sinais de alerta, formas de transmissão e como funciona o tratamento.
Saúde Há 3 horas

Governo reforça SUS com 760 profissionais em enfermagem obstetrícia

Brasil tem somente 13 mil profissionais em atuação

 (Foto: Almir Felin)
Saúde Há 4 horas

Frederico Westphalen reativa Posto Médico-Legal após reformas

Com investimento municipal de R$ 63 mil, Unidade atenderá 32 municípios da região, agilizando perícias e exames essenciais

 (Foto: Divulgação Redes Sociais)
Saúde pública Há 8 horas

Hospital Santo Antônio alcança marca de 300 cirurgias bariátricas pelo SUS

Procedimentos foram realizados ao longo de 22 meses e consolidam Tenente Portela como referência no Rio Grande do Sul

Tenente Portela, RS
34°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 34°
34° Sensação
3.1 km/h Vento
32% Umidade
95% (0.88mm) Chance chuva
06h04 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Quinta
33° 18°
Sexta
30° 16°
Sábado
32° 15°
Domingo
34° 16°
Segunda
35° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 17 minutos

PEC da Segurança Pública pode ser votada após o carnaval, diz presidente da Câmara
Saúde Há 17 minutos

Ministério da Saúde certifica seis hospitais de ensino no SUS
Turismo Há 38 minutos

Carnaval em SP: restaurantes apostam em promoções
Saúde Há 38 minutos

Governador participa da inauguração do novo complexo de saúde em Florianópolis que reúne hospital, clínicas e hub de inovação
Parto Tenso Há 47 minutos

Bebê cai no chão ao nascer na recepção de hospital em Santa Catarina

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 +0,48%
Euro
R$ 6,22 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 494,698,15 +0,53%
Ibovespa
183,416,67 pts 0.84%
Mega-Sena
Concurso 2965 (27/01/26)
01
20
22
23
35
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6938 (27/01/26)
03
04
21
32
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3598 (27/01/26)
01
03
04
05
06
07
08
09
11
16
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias