Governador participa da inauguração do novo complexo de saúde em Florianópolis que reúne hospital, clínicas e hub de inovação

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

O governador Jorginho Mello participou, na manhã desta quarta-feira, 28, da inauguração oficial do complexo de saúde MED-401, em Florianópolis. Localizado na SC-401, no Bairro Saco Grande, em Florianópolis, o complexo ocupa uma área total de 33 mil metros quadrados, distribuídos em duas torres. A área reúne o Hospital Baía Sul Mulher, mais de 100 consultórios, clínicas médicas de múltiplas especialidades, centros de diagnóstico, serviços ambulatoriais, áreas de apoio, além de um hub de inovação em saúde.

“Esse novo complexo de saúde vai agregar muito ao nosso sistema, trazendo mais estrutura, inovação e ampliando o atendimento para os catarinenses. É um investimento que fortalece toda a rede e ajuda a cuidar melhor das pessoas”, disse o governador.

Jorginho Mello ainda acrescentou que Santa Catarina vive um momento de transformação na área da saúde, com ações concretas que já refletem diretamente no atendimento à população. “Estamos transformando a saúde em Santa Catarina. Atualizamos a tabela do SUS, o que nos permitiu tirar pessoas de filas que já aguardavam há mais de 10 anos por um procedimento. A saúde é uma área inesgotável, e quem já tinha desistido de fazer uma cirurgia, depois de tanta espera, agora voltou a acreditar que vai ser atendido”, afirmou.

Foto: Reprodução/Secom SC

O Hospital Baía Sul Mulher já está em funcionamento desde o dia 17 de janeiro. Às 8h22 daquela manhã, nasceu a primeira criança na nova unidade: uma menina chamada Aurora, simbolizando o início das atividades do hospital e um novo capítulo para a saúde materno-infantil em Santa Catarina.

Estrutura e inovação

Na Torre 1 do complexo está localizado o Hospital Baía Sul Mulher, que conta com maternidade, UTI neonatal e pronto atendimento exclusivo para ginecologia e obstetrícia, oferecendo cuidado especializado e humanizado para a saúde feminina.

Já a Torre 2 abriga clínicas e consultórios de diversas especialidades médicas, além do HubMed, espaço dedicado à inovação que reúne 24 startups da área da saúde. O complexo conta ainda com a Fecondare, clínica reconhecida como referência em reprodução humana, além de centros de diagnóstico, laboratórios e serviços integrados de apoio, como alimentação, bem-estar e conveniência. O MED-401 deve gerar cerca de 1.200 postos de trabalho diretos, contribuindo também para o desenvolvimento econômico e social da região.

“O MED-401 foi concebido para gerar impacto real na saúde de Santa Catarina, integrando saúde, tecnologia e inovação em um ecossistema único, preparado para atender às necessidades atuais e aos desafios do futuro”, afirmou um dos idealizadores do empreendimento e empresário do setor de tecnologia Moacir Antonio Marafon.