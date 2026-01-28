Quarta, 28 de Janeiro de 2026
Frederico Westphalen reativa Posto Médico-Legal após reformas

Com investimento municipal de R$ 63 mil, Unidade atenderá 32 municípios da região, agilizando perícias e exames essenciais

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações LA+
28/01/2026 às 11h13
(Foto: Almir Felin)

Na manhã desta quarta-feira, 28 de janeiro, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) e a Prefeitura de Frederico Westphalen oficializaram a reativação do Posto Médico-Legal (PML) do município. A estrutura, situada no Cemitério Jardim da Saudade, passou por uma série de adequações técnicas e reformas estruturais nos últimos meses para cumprir as normas exigidas e retomar o atendimento à população.

A reativação é estratégica para a segurança pública regional, uma vez que o PML de Frederico Westphalen é referência para 32 municípios do Noroeste gaúcho. Durante o período em que a unidade esteve inoperante, as demandas periciais precisavam ser deslocadas para cidades vizinhas, o que gerava maior tempo de espera e custos logísticos.

Distribuição dos serviços e equipe

Para otimizar o atendimento, o IGP organizou a prestação de serviços em dois locais distintos:

  • Posto Médico-Legal (Cemitério Jardim da Saudade): Destinado exclusivamente à realização de necropsias.

  • Clínica anexa ao Posto de Identificação (Rua José Cañellas, 398, Centro): Local onde serão realizados exames de lesão corporal e demais perícias em pessoas vivas.

A equipe operacional será composta por três peritos médico-legistas e dois técnicos em perícias, profissionais selecionados via Processo Seletivo Simplificado realizado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

A obra de adequação recebeu um investimento total de R$ 63 mil, custeado integralmente com recursos próprios da Prefeitura de Frederico Westphalen. Essa parceria entre o poder executivo municipal e o Estado garante maior agilidade no acesso a serviços fundamentais da Polícia Científica, especialmente em casos de mortes violentas e exames de corpo de delito.




