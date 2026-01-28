Hospital Santo Antônio alcança marca de 300 cirurgias bariátricas pelo SUS

O Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, alcançou a marca de 300 cirurgias bariátricas realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ao longo dos últimos 22 meses. O número representa um avanço significativo na área da saúde pública, refletindo a ampliação do acesso a tratamentos especializados e a transformação na qualidade de vida de centenas de pacientes.

A conquista é atribuída ao trabalho conjunto das equipes de cirurgia, do grupo multidisciplinar e da enfermagem, que atuam de forma integrada na execução dos procedimentos e no acompanhamento dos pacientes. O resultado também contou com o apoio da Administração do hospital, representada por Mirna Braucks, e de gestores estaduais, com destaque para a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, que apoiaram a implementação do projeto.

Com esse volume de atendimentos, o Hospital Santo Antônio se consolida como referência e destaque na realização de cirurgias bariátricas pelo SUS no Rio Grande do Sul, reforçando o compromisso com a ciência, a responsabilidade e a promoção da saúde pública.