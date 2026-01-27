Maternidade do Hospital Regional Ruth Cardoso realiza 178 partos neste ano

Foto: Divulgação/SES

A maternidade do Hospital Regional Ruth Cardoso, unidade do Governo do Estado, já realizou neste início de 2026, 178 partos e 950 atendimentos obstétricos. Um deles aconteceu na madrugada de segunda-feira, 26, a jovem Jennifer Letícia Martins, de 18 anos, deu à luz a sua primeira filha Lavinnia.

A paciente, moradora de Camboriú, deu entrada na unidade no último domingo, 25, com 40 semanas de gestação. Ela foi avaliada e acompanhada pela equipe do Centro Obstétrico e, na madrugada do dia seguinte foi iniciado o trabalho de parto. Foi oferecida à paciente a possibilidade de escolher a posição de parto na qual se sentisse mais confortável, sendo acolhida durante o processo.

“Toda a equipe foi muito atenciosa, as profissionais responsáveis pelo meu parto me deram todo o suporte de que precisei e me ajudaram a manter a calma necessária nesse momento. O meu parto foi perfeito, só tenho a agradecer”, relatou Jennifer Letícia Martins.

O Centro Obstétrico do Hospital Regional Ruth Cardoso dispõe de equipamentos e recursos que contribuem para boas experiências de parto, entre eles bola, banqueta, cavalinho, musicoterapia e aromaterapia. A equipe é composta por três médicos obstetras, um pediatra, um anestesista, quatro enfermeiros obstetras e sete técnicos de enfermagem por plantão.

“A humanização na assistência obstétrica é fundamental para garantir o respeito à autonomia da mulher, promovendo o protagonismo da parturiente, o suporte emocional e a redução de intervenções desnecessárias. Ela garante um ambiente acolhedor e seguro, com práticas baseadas em evidências que melhoram a experiência do parto, vínculo mãe-bebê e a saúde de ambos”, comenta a enfermeira Adriana Marcondes, da Coordenação Materno Infantil.

Em 2025, foram realizados mais de 2,3 mil partos, uma média de 192 por mês na unidade.

A maternidade do Ruth Cardoso também faz parte da Rede Alyne, estratégia de reestruturação da antiga Rede Cegonha, iniciativa do Ministério da Saúde criada para reduzir a mortalidade materna em 25%.

Com informações da Assessoria Viva Rio

