Escola de Saúde Pública se destaca por expansão e formação de 45 mil profissionais

Foto: Divulgação/SES

A Escola de Saúde Pública de Santa Catarina (ESPSC) encerrou 2025 com resultados expressivos na qualificação de 45 mil profissionais, com a consolidação das residências em saúde e a expansão de programas formativos em todas as modalidades.

O foco na qualificação resultou na certificação de mais de 18 mil profissionais em programas próprios e parcerias com outras superintendências da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Além de 722 residentes em formação com 92 programas de Residência Médica em 60 especialidades. Na Área Profissional da Saúde, foram fortalecidos os 11 programas ativos, abrangendo nove categorias, com 127 residentes e a abertura de 26 novas vagas no ano.

“A ESPSC tem avançado de forma significativa em diversos aspectos. Investimos na modernização, na ampliação do acesso à formação em todas as modalidades e na consolidação do ensino em serviço. Renovamos nosso compromisso com a qualificação da força de trabalho e com a excelência no cuidado à população catarinense”, explica a diretora da ESPSC, Aline Daiane Schlindwein.

Integração Ensino-Serviço e Educação Permanente

A Escola também intensificou as ações da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS). Com visitas a mais de 50% das regiões de saúde, o esforço concentrou-se na expansão e no fortalecimento dos Núcleos Municipais de Educação Permanente, garantindo que as soluções formativas fossem construídas coletivamente a partir das necessidades locais. A Escola também manteve a gestão de 55 Termos de Cooperação Técnica (TCTs), administrando a entrada e a experiência prática de mais de 10 mil estagiários na rede SES/SC.

Projetos pedagógicos inovadores foram conduzidos com sucesso, como o Projeto Saúde Bem Viver, que certificou 165 alunos, e o Projeto EdProfSUS, um curso de pós-graduação com 126 pós-graduandos em Preceptoria para Atenção Primária em Saúde (APS) e Vigilância. Além disso, três turmas de pós-graduação com foco em Educação Permanente e Preceptoria foram finalizadas. A 13ª Mostra HumanizaSUS e Educação Permanente encerrou o ciclo de eventos, contando com 225 inscritos e 80 trabalhos apresentados.



Inovação Digital e Modernização Estrutural



A Escola realizou uma significativa expansão da Educação a Distância, oferecendo 31 cursos em 123 turmas, atingindo mais de 27 mil alunos em todos os estados brasileiros e em mais de 1.300 municípios, com destaque para o lançamento do curso de Manejo do Aleitamento Materno, o primeiro totalmente produzido pela equipe interna, e melhorias na plataforma Moodle para maior acessibilidade.



Para o futuro, foi aprovado o projeto Aditivo Formação Técnica ValorizaGTES, que prevê a ampliação de formações técnicas regionais em 2026, incluindo dois cursos de especialização. Além disso, a instituição investiu na revitalização de sua infraestrutura, modernizando ambientes de aprendizagem como a nova sala de Práticas Integrativas, o laboratório de enfermagem e a biblioteca.

Mais informações:

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]

Nos siga no instagram: @saude.sc