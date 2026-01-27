É falso que beneficiários do Bolsa Família serão impedidos de sacar em dinheiro

Informação falsa que circula nas redes sociais afirma que projeto de lei aprovado proíbe saque em dinheiro para quem recebe o Bolsa Família. As regras de movimentação do benefício continuam as mesmas e qualquer alteração oficial é comunicada diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Veja aqui a página oficial do programa .
O que existe, de fato, é um projeto de lei em discussão no Senado que ainda não foi votado e não tem poder de mudar as regras atuais.
Entenda os fatos
Para evitar a desinformação, é fundamental diferenciar o que é uma regra em vigor de uma proposta que ainda está sendo debatida:
Como verificar?
O Senado Federal promove a transparência para que o cidadão não seja enganado. Você pode acompanhar a tramitação real desta proposta no link oficial do PL 3.739/2024 .
Sempre que receber uma notícia alarmante sobre projetos aprovados, consulte o Portal do Senado Federal .
O Ministério do Desenvolvimento Social preparou uma cartilha para prevenir os cidadãos de fake news sobre os benefícios sociais, como o Bolsa Família.
Lembre-se: a informação correta é o seu melhor instrumento de cidadania.
Antes de compartilhar, verifique! Se tiver alguma dúvida, fale com o Senado Verifica .