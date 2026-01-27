Terça, 27 de Janeiro de 2026
É falso que beneficiários do Bolsa Família serão impedidos de sacar em dinheiro

Informação falsa que circula nas redes sociais afirma que projeto de lei aprovado proíbe saque em dinheiro para quem recebe o Bolsa Família. As reg...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
27/01/2026 às 15h38
É falso que beneficiários do Bolsa Família serão impedidos de sacar em dinheiro
Serviço de checagem Senado Verifica alerta para boato sobre mudanças no programa Bolsa Família - Foto: Camila Domingues/Palácio Piratini

selo_fake_borda.png

Informação falsa que circula nas redes sociais afirma que projeto de lei aprovado proíbe saque em dinheiro para quem recebe o Bolsa Família. As regras de movimentação do benefício continuam as mesmas e qualquer alteração oficial é comunicada diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Veja aqui a página oficial do programa .

O que existe, de fato, é um projeto de lei em discussão no Senado que ainda não foi votado e não tem poder de mudar as regras atuais.

Entenda os fatos

Para evitar a desinformação, é fundamental diferenciar o que é uma regra em vigor de uma proposta que ainda está sendo debatida:

  • Lei 14.601/2023 : essa é a lei que instituiu o Bolsa Família. Ela foi regulamentada pelo Decreto 12.064/2024.
  • Projeto de Lei (PL 3.739/2024) : a proposta, de autoria do senador Cleitinho (Republicanos-MG), “altera a Lei nº 14.601, de 19 de junho de 2023, para criar o cartão de pagamentos e definir despesas autorizadas com os recursos transferidos pelo Programa Bolsa Família”. De acordo com o texto, os benefícios financeiros do Bolsa Família serão pagos por meio de cartão de pagamento e só poderão ser utilizados para cobrir despesas diretamente relacionadas aos objetivos do programa.
  • Tramitação legislativa: O PL 3.739/2024 foi apresentado em 27 de setembro de 2024 e está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), aguardando a designação de relator. Ele ainda precisa ser votado na CCJ e em outras duas comissões antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Só se for aprovado nas duas Casas legislativas é que ele poderá ser sancionado pelo presidente. E só passa a valer se for sancionado.
  • Cuidado com o sensacionalismo: conteúdos que usam frases como "não vai poder mais" para algo que sequer foi votado são exemplos clássicos de desinformação que visam gerar pânico ou cliques.

Como verificar?

O Senado Federal promove a transparência para que o cidadão não seja enganado. Você pode acompanhar a tramitação real desta proposta no link oficial do PL 3.739/2024 .

Sempre que receber uma notícia alarmante sobre projetos aprovados, consulte o Portal do Senado Federal .

O Ministério do Desenvolvimento Social preparou uma cartilha para prevenir os cidadãos de fake news sobre os benefícios sociais, como o Bolsa Família.

Lembre-se: a informação correta é o seu melhor instrumento de cidadania.

Antes de compartilhar, verifique! Se tiver alguma dúvida, fale com o Senado Verifica .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
