Pavimentação de ruas em Tenente Portela avança no Bairro Operário

As obras de pavimentação asfáltica seguem em fase final em importantes vias do Bairro Operário. O projeto contempla as ruas Uberaba, Álvaro Chaves e Perimetral, promovendo melhorias na mobilidade urbana da região.

As intervenções beneficiam diretamente a escola localizada no bairro, garantindo melhores condições de acesso para alunos, professores e comunidade escolar.

O projeto integra uma iniciativa voltada à qualificação das vias utilizadas pelo transporte escolar, com foco em segurança e durabilidade da infraestrutura viária.













