Pagamento do IPTU até fevereiro garante até 30% de desconto em Vista Gaúcha

O pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026 já está disponível, e os contribuintes de Vista Gaúcha têm a chance de garantir descontos especiais. A previsão de arrecadação deste ano é de cerca de 400 mil reais, valores essenciais para a manutenção e melhoria dos serviços públicos e infraestrutura do município.

O secretário municipal da Fazenda, Carlos Alberto Lopes, destacou que o pagamento antecipado garante descontos de até 30%, de acordo com o escalonamento do calendário de vencimentos.

“Nós temos um calendário de pagamento, com vencimento para 28 de fevereiro, oferecendo 30% de desconto. No dia 31 de março, o desconto será de 20%, e até o dia 30 de abril, 10%. A partir de maio, o valor será integral, sem descontos. O pagamento pode ser feito via PIX, tanto no CNPJ do município ou por boletos nas casas lotéricas”, explicou.

Carlos alertou ainda que o IPTU não é mais recebido na tesouraria. “Os boletos podem ser retirados no setor de tributos, com os servidores Rafael e Romero, ou acessados diretamente na página oficial da Prefeitura”.

A arrecadação do IPTU é um recurso importante para o município, utilizado para a manutenção de serviços essenciais e ações de infraestrutura. O secretário também reforçou que a emissão do boleto via internet e o pagamento via PIX tornam o processo mais rápido e acessível a todos.

Para mais informações ou esclarecimentos, os contribuintes podem entrar em contato pelo WhatsApp da Prefeitura: 55 99641 1386.











■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.









