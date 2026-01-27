Municípios da região recebem R$ 19,8 milhões em emendas Pix em 2025

Municípios da região foram contemplados com aproximadamente R$ 19,8 milhões em emendas Pix pagas ao longo de 2025. Os recursos fazem parte do total de R$ 386,6 milhões destinados ao Rio Grande do Sul.



Ao todo, 34 cidades da região receberam repasses diretos da União. Sarandi lidera o volume de recursos, com cerca de R$ 2,94 milhões. Palmeira das Missões aparece na sequência, somando aproximadamente R$ 2,47 milhões.

Frederico Westphalen recebeu cerca de R$ 1,38 milhão. Tenente Portela foi contemplada com R$ 594 mil. Três Passos recebeu R$ 594 mil em transferências. Caiçara somou valores que ultrapassam R$ 1,2 milhão.



Lajeado do Bugre recebeu mais de R$ 1 milhão. Miraguaí teve repasses superiores a R$ 1 milhão. Outros municípios como Redentora, Sagrada Família, Ametista do Sul e Iraí também foram beneficiados. As emendas Pix permitem aplicação direta dos recursos conforme a necessidade de cada município.









