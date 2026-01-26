Atendimentos do Samu em Santa Catarina ultrapassam 205 mil em 2025

Foto: Divulgação/SES

Com atendimentos ampliados por terra e pelo ar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Santa Catarina fechou o ano de 2025 com 205.454 ocorrências atendidas. O número representa um crescimento de 4,7% em relação a 2024, quando foram registrados 196.203 atendimentos no estado, entre Unidades de Suporte Avançado (USA) e Básico (USB), serviço aeromédico e transportes inter-hospitalares.

Desde 2023, o Samu vem passando por uma série de investimentos com recursos do Governo do Estado que ultrapassam os R$ 650 milhões, o que tem contribuído para a ampliação dos atendimentos e menor tempo resposta. Entre as aquisições estão 100 ambulâncias novas, 12 motolâncias, 5 mil peças de uniformes e equipamentos.

“Todas essas ocorrências representam muito mais do que números. Elas refletem o compromisso do Samu com a organização da rede de urgência e emergência e com a garantia de uma assistência rápida, humanizada e resolutiva. Hoje, conseguimos oferecer cobertura em 100% do território catarinense por meio do telefone 192, assegurando que qualquer cidadão, em qualquer região do estado, tenha acesso imediato ao socorro quando precisa”, destaca o superintendente de Urgência e Emergência da SES, Marcos Antônio Fonseca.

Foto: Reprodução/Secom SC

De janeiro a dezembro de 2025, foram realizados mais de 43.303 mil atendimentos por USA, 158.174 mil por USB, além de 485 missões aeromédicas e 3.492 mil transportes inter-hospitalares. O Suporte Avançado apresentou aumento de 5,4% em comparação a 2024, enquanto o Suporte Básico teve alta de 3,5%.

O volume de chamadas para o 192 também acompanhou essa tendência, com 914.106 ligações em 2025, um aumento de 4,5% frente ao ano anterior.

“Os números refletem o compromisso diário das equipes do SAMU em oferecer um atendimento ágil, seguro e qualificado à população catarinense. Esse crescimento também reforça a importância do fortalecimento contínuo da rede de urgência e emergência, por meio de planejamento, investimentos permanentes e da capacitação constante dos profissionais que atuam no atendimento pré-hospitalar”, avalia a diretora-geral do Samu/Fahece, Carla Birolo Ferreira.

Ocorrências cardiovasculares lideram os atendimentos

As principais causas de atendimento são queixas cardiovasculares (mais de 37 mil), ocorrências neurológicas (mais de 30 mil) e respiratórias (mais de 20 mil), tanto no Suporte Avançado quanto no Básico. Acidentes de trânsito e quedas também figuram entre os atendimentos mais frequentes.

Segundo o diretor técnico do Samu, Bruno Quercia Barros, o aumento das ocorrências se deve ao crescimento populacional, à maior exposição a fatores de risco ou comorbidades e ao aumento da expectativa de vida da população. Ele destaca ainda que, durante o verão, é comum o aumento de casos de quedas, acidentes de trânsito e viroses gastrointestinais.

Atendimento da USA cresce no Meio-Oeste e Foz do Rio Itajaí



As macrorregiões que registraram maior crescimento no número de atendimentos de USA em 2025 foram o Meio-Oeste, com alta de cerca 30% em relação a 2024, e a Foz do Rio Itajaí (20%). “O aumento se deve à implantação da quinta base operacional da USA no Meio-Oeste, em Concórdia, além do crescimento da população flutuante na região da Foz do Rio Itajaí”, explica o diretor Bruno Quercia.

Apesar disso, o maior volume absoluto de atendimentos em suporte avançado foi registrado na região Norte/Nordeste, com mais de 7,8 mil ocorrências em 2025.

Texto: Andréa da Luz – Assessoria de Comunicação SAMU/FAHECE

Mais informações:

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]

Nos siga no instagram: @saude.sc