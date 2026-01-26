Terça, 27 de Janeiro de 2026
20°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Primeira etapa das obras da unidade do Hemosc em Itajaí é finalizada

Foto: Divulgação/HemoscO Governo de Santa Catarina segue trabalhando para a implantação da unidade do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
26/01/2026 às 13h07
Primeira etapa das obras da unidade do Hemosc em Itajaí é finalizada
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/Hemosc

O Governo de Santa Catarina segue trabalhando para a implantação da unidade do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) em Itajaí, atendendo uma demanda antiga da população. A obra que conta com investimento de mais de R$ 5 milhões está com as fundações finalizadas, marcando a conclusão de uma etapa estrutural essencial.

“Com a finalização desse trabalho será possível realizar as próximas fases da construção. É um grande sonho que depois de muitos anos de espera está virando realidade, graças a determinação do governador Jorginho Mello que assumiu este compromisso com o cidadão de Itajaí e da região da AMFRI”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A unidade terá mais de 900 metros quadrados, distribuídos em três pavimentos e foi projetada para funcionar como uma Central de Distribuição de Hemocomponentes, com atendimento 24 horas a hospitais e clínicas da região, além da realização de coletas de doação de sangue total de segunda a sexta-feira.

A obra será inaugurada este ano e o andamento dos trabalhos segue sendo monitorado de forma permanente, com reavaliação das etapas executivas e dos marcos de planejamento sempre que necessário, visando garantir a qualidade, a segurança e a conformidade técnica do empreendimento.

“Há um grande empenho de todos os envolvidos, como o Governo do Estado, Secretaria de Estado da Saúde, a organização social Fahece e parceiros, para entregar essa unidade de coleta e distribuição de sangue o mais rápido possível”, afirma a diretora-geral do Hemosc, Patrícia Carsten.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 9 horas

Atendimentos do Samu em Santa Catarina ultrapassam 205 mil em 2025

Foto: Divulgação/SESCom atendimentos ampliados por terra e pelo ar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Santa Catarina fechou o an...

 © Agência Brasil/Fernando Frazão
Saúde Há 13 horas

Casos de câncer de pele saltam de 4 mil para mais de 72 mil em 10 anos

Regiões Sul e Sudeste concentram as taxas mais elevadas da doença

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 2 dias

Criança com doença rara poderá voltar a andar após cirurgia moderna no Hospital Infantil Joana de Gusmão

Foto: Divulgação /SECOMO Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), unidade do Governo do Estado em Florianópolis, realizou uma cirurgia de alta com...
Saúde Há 3 dias

Após cinco anos de vacinação, covid recua, mas ainda preocupa

Em 2025, foram registradas 1,7 mil mortes após infecção da doença
Saúde Há 3 dias

Ministério revisa diretrizes e custeio da rede de saúde mental do SUS

Grupo de Trabalho será composto por seis representantes ministeriais

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 34°
21° Sensação
1.03 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Quarta
35° 19°
Quinta
33° 17°
Sexta
30° 17°
Sábado
28° 16°
Domingo
32° 14°
Últimas notícias
Geral Há 7 horas

Brumadinho: Corte alemã marca audiências em ação contra TÜV SÜD AG
Economia Há 7 horas

Governo prorroga até março prazo para pedido de ressarcimento do INSS
Câmara Há 8 horas

Comissão aprova projeto que permite levar bicicletas no transporte coletivo
Justiça Há 8 horas

Entidades vão ao STF para barrar lei de SC que proíbe cotas raciais
Geral Há 9 horas

INSS: em 13 dias, fila nacional iniciou análise de 105 mil benefícios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 -0,10%
Euro
R$ 6,27 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 493,380,85 +0,50%
Ibovespa
178,720,69 pts -0.08%
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6937 (26/01/26)
16
17
46
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3597 (26/01/26)
01
04
05
07
10
11
13
14
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias