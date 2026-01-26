Primeira etapa das obras da unidade do Hemosc em Itajaí é finalizada

Foto: Divulgação/Hemosc

O Governo de Santa Catarina segue trabalhando para a implantação da unidade do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) em Itajaí, atendendo uma demanda antiga da população. A obra que conta com investimento de mais de R$ 5 milhões está com as fundações finalizadas, marcando a conclusão de uma etapa estrutural essencial.

“Com a finalização desse trabalho será possível realizar as próximas fases da construção. É um grande sonho que depois de muitos anos de espera está virando realidade, graças a determinação do governador Jorginho Mello que assumiu este compromisso com o cidadão de Itajaí e da região da AMFRI”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A unidade terá mais de 900 metros quadrados, distribuídos em três pavimentos e foi projetada para funcionar como uma Central de Distribuição de Hemocomponentes, com atendimento 24 horas a hospitais e clínicas da região, além da realização de coletas de doação de sangue total de segunda a sexta-feira.

A obra será inaugurada este ano e o andamento dos trabalhos segue sendo monitorado de forma permanente, com reavaliação das etapas executivas e dos marcos de planejamento sempre que necessário, visando garantir a qualidade, a segurança e a conformidade técnica do empreendimento.

“Há um grande empenho de todos os envolvidos, como o Governo do Estado, Secretaria de Estado da Saúde, a organização social Fahece e parceiros, para entregar essa unidade de coleta e distribuição de sangue o mais rápido possível”, afirma a diretora-geral do Hemosc, Patrícia Carsten.