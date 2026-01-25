Segunda, 26 de Janeiro de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Criança com doença rara poderá voltar a andar após cirurgia moderna no Hospital Infantil Joana de Gusmão

Foto: Divulgação /SECOMO Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), unidade do Governo do Estado em Florianópolis, realizou uma cirurgia de alta com...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
25/01/2026 às 07h31
Criança com doença rara poderá voltar a andar após cirurgia moderna no Hospital Infantil Joana de Gusmão
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação /SECOM

O Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), unidade do Governo do Estado em Florianópolis, realizou uma cirurgia de alta complexidade em uma criança com displasia esquelética rara, condição que provoca deformidades graves na coluna vertebral e compromete funções neurológicas e respiratórias. O procedimento utilizou tecnologia de neuronavegação, que permitiu maior precisão e segurança, aumentando as possibilidades de recuperação, inclusive com a chance de retomada dos movimentos da paciente, que atualmente está paraplégica.

Natural do interior do Maranhão, Sarah Gomes de Araújo, de nove anos, passou a maior parte da infância sem assistência médica especializada. Sem acesso a recursos adequados, a doença evoluiu para compressão da medula espinhal em múltiplos níveis, resultando em paraplegia, com perda de sensibilidade e mobilidade nos membros inferiores, além de causar desnutrição devido a dificuldades para se alimentar.

Foi após a mudança da família para Forquilhinha, no Sul catarinense, que a história de Sarah ganhou um capítulo positivo. Encaminhada ao Hospital Infantil Joana de Gusmão, referência em cuidados pediátricos em Santa Catarina, a menina passou por uma série de consultas e avaliações até chegar ao momento que pode transformar sua realidade: a cirurgia. O procedimento teve como objetivos alinhar a coluna, descomprimir a medula, melhorar a respiração, permitir o ganho de peso e, sobretudo, reacender a esperança da recuperação da sensibilidade e dos movimentos das pernas.

“O caso da Sarah exigiu um procedimento de extrema complexidade. Ela apresentava compressão da medula desde o nascimento. Para nossa surpresa, além da correção obtida durante a cirurgia, a paciente já demonstra sinais iniciais de recuperação, com melhora da sensibilidade e redução do quadro de espasticidade. O estado neurológico vem evoluindo de forma positiva. Ainda estamos em um período precoce, mas os avanços observados até o momento nos trazem grande expectativa para o longo prazo”, comemorou o chefe do Serviço de Ortopedia Pediátrica do HIJG, André Luis Fernandes Andújar.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Cirurgia mais rápida e precisa

A cirurgia foi realizada em duas etapas, em semanas diferentes, com o auxílio de um equipamento de neuronavegação – tecnologia semelhante a um GPS, que permite a monitorização neurológica intraoperatória – além do uso de uma modelagem 3D, para maior compreensão da deformidade e exatidão durante a operação. Em razão da raridade do caso e do uso da técnica, o procedimento foi acompanhado por médicos de outros estados e de países vizinhos.

“Essa tecnologia trouxe mais segurança e agilidade, com redução do tempo cirúrgico e melhorando as condições clínicas no pós-operatório. Com essa técnica, há diminuição de riscos e de complicações; além disso, é algo que proporciona benefícios para o paciente, mais qualidade de vida, e gera economia de custos para o sistema de saúde”, explicou o ortopedista pediátrico e cirurgião de coluna na entidade, Rodrigo Grandini.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Atendimento humanizado

Para a mãe de Sarah, Maria Gomes da Paz, o atendimento rápido e humanizado do Hospital Infantil Joana de Gusmão foi decisivo para mudar o rumo da vida da filha. Em poucos meses, o caso foi avaliado com urgência e incluído no planejamento cirúrgico. Em janeiro, a dupla retornou à unidade para a reavaliação, um reencontro marcado pela confiança em cada pequeno avanço.

“Sabemos que os médicos deram o melhor durante a cirurgia. Nosso sonho é que ela possa voltar a caminhar e melhorar cada vez mais. Queremos vê-la andando, fazendo os tratamentos e a fisioterapia, com boas condições. Isso é o sonho de toda mãe. Só tenho a agradecer ao hospital pelo acolhimento e por todo o apoio que recebemos aqui”, destacou Maria, com lágrimas nos olhos.

A partir de agora, a rotina de Sarah seguirá com acompanhamento ambulatorial no serviço de ortopedia pediátrica do HIJG e sessões de fisioterapia em seu município. Com cuidado e dedicação, cada etapa da reabilitação se transforma em um passo em direção a dias melhores.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram: @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 2 dias

Após cinco anos de vacinação, covid recua, mas ainda preocupa

Em 2025, foram registradas 1,7 mil mortes após infecção da doença
Saúde Há 2 dias

Ministério revisa diretrizes e custeio da rede de saúde mental do SUS

Grupo de Trabalho será composto por seis representantes ministeriais
Saúde Há 2 dias

SP: quem tomou vacina fracionada da febre amarela deve completar ciclo

Vacina fracionada foi adotada em 2018 emergencialmente

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 2 dias

Prazo para adesão ao Mais Médicos Especialistas termina no domingo

Municípios, estados e o Distrito Federal podem participar
Saúde Há 3 dias

SP: praias perto da capital têm piores condições de balneabilidade

São Vicente, Santos e Praia Grande concentram praias impróprias

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 34°
19° Sensação
1.4 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Terça
34° 19°
Quarta
36° 18°
Quinta
33° 18°
Sexta
31° 16°
Sábado
31° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Fifa lança marca da Copa Feminina 2027 em evento no Rio de Janeiro
Esportes Há 8 horas

Vice no Sul-Centro Americano, Brasil sela vaga no Mundial de handebol
Geral Há 11 horas

"Tragédia anunciada", diz mãe de vítimas sobre barragem de Brumadinho
Geral Há 11 horas

PMs acusados da morte de menino vão a júri popular, no Rio
Geral Há 12 horas

Raio atinge manifestantes na Praça do Cruzeiro, em Brasília

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,00%
Euro
R$ 6,23 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 492,495,25 -1,91%
Ibovespa
178,858,55 pts 1.86%
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6936 (24/01/26)
08
15
21
39
48
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3596 (24/01/26)
01
02
03
04
05
06
07
08
14
15
16
18
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2879 (23/01/26)
05
11
14
15
19
21
28
32
53
57
58
61
64
68
78
79
84
86
92
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2916 (23/01/26)
08
11
16
27
32
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias