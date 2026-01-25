Criança com doença rara poderá voltar a andar após cirurgia moderna no Hospital Infantil Joana de Gusmão

Foto: Divulgação /SECOM

O Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), unidade do Governo do Estado em Florianópolis, realizou uma cirurgia de alta complexidade em uma criança com displasia esquelética rara, condição que provoca deformidades graves na coluna vertebral e compromete funções neurológicas e respiratórias. O procedimento utilizou tecnologia de neuronavegação, que permitiu maior precisão e segurança, aumentando as possibilidades de recuperação, inclusive com a chance de retomada dos movimentos da paciente, que atualmente está paraplégica.

Natural do interior do Maranhão, Sarah Gomes de Araújo, de nove anos, passou a maior parte da infância sem assistência médica especializada. Sem acesso a recursos adequados, a doença evoluiu para compressão da medula espinhal em múltiplos níveis, resultando em paraplegia, com perda de sensibilidade e mobilidade nos membros inferiores, além de causar desnutrição devido a dificuldades para se alimentar.

Foi após a mudança da família para Forquilhinha, no Sul catarinense, que a história de Sarah ganhou um capítulo positivo. Encaminhada ao Hospital Infantil Joana de Gusmão, referência em cuidados pediátricos em Santa Catarina, a menina passou por uma série de consultas e avaliações até chegar ao momento que pode transformar sua realidade: a cirurgia. O procedimento teve como objetivos alinhar a coluna, descomprimir a medula, melhorar a respiração, permitir o ganho de peso e, sobretudo, reacender a esperança da recuperação da sensibilidade e dos movimentos das pernas.

“O caso da Sarah exigiu um procedimento de extrema complexidade. Ela apresentava compressão da medula desde o nascimento. Para nossa surpresa, além da correção obtida durante a cirurgia, a paciente já demonstra sinais iniciais de recuperação, com melhora da sensibilidade e redução do quadro de espasticidade. O estado neurológico vem evoluindo de forma positiva. Ainda estamos em um período precoce, mas os avanços observados até o momento nos trazem grande expectativa para o longo prazo”, comemorou o chefe do Serviço de Ortopedia Pediátrica do HIJG, André Luis Fernandes Andújar.

Cirurgia mais rápida e precisa

A cirurgia foi realizada em duas etapas, em semanas diferentes, com o auxílio de um equipamento de neuronavegação – tecnologia semelhante a um GPS, que permite a monitorização neurológica intraoperatória – além do uso de uma modelagem 3D, para maior compreensão da deformidade e exatidão durante a operação. Em razão da raridade do caso e do uso da técnica, o procedimento foi acompanhado por médicos de outros estados e de países vizinhos.

“Essa tecnologia trouxe mais segurança e agilidade, com redução do tempo cirúrgico e melhorando as condições clínicas no pós-operatório. Com essa técnica, há diminuição de riscos e de complicações; além disso, é algo que proporciona benefícios para o paciente, mais qualidade de vida, e gera economia de custos para o sistema de saúde”, explicou o ortopedista pediátrico e cirurgião de coluna na entidade, Rodrigo Grandini.

Atendimento humanizado

Para a mãe de Sarah, Maria Gomes da Paz, o atendimento rápido e humanizado do Hospital Infantil Joana de Gusmão foi decisivo para mudar o rumo da vida da filha. Em poucos meses, o caso foi avaliado com urgência e incluído no planejamento cirúrgico. Em janeiro, a dupla retornou à unidade para a reavaliação, um reencontro marcado pela confiança em cada pequeno avanço.

“Sabemos que os médicos deram o melhor durante a cirurgia. Nosso sonho é que ela possa voltar a caminhar e melhorar cada vez mais. Queremos vê-la andando, fazendo os tratamentos e a fisioterapia, com boas condições. Isso é o sonho de toda mãe. Só tenho a agradecer ao hospital pelo acolhimento e por todo o apoio que recebemos aqui”, destacou Maria, com lágrimas nos olhos.

A partir de agora, a rotina de Sarah seguirá com acompanhamento ambulatorial no serviço de ortopedia pediátrica do HIJG e sessões de fisioterapia em seu município. Com cuidado e dedicação, cada etapa da reabilitação se transforma em um passo em direção a dias melhores.

