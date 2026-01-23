Segunda, 26 de Janeiro de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

SP: quem tomou vacina fracionada da febre amarela deve completar ciclo

Vacina fracionada foi adotada em 2018 emergencialmente

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/01/2026 às 18h28

Atendendo a uma recomendação do Ministério da Saúde, as pessoas que vivem em São Paulo e que no ano de 2018 tomaram dose fracionada da vacina contra a febre amarela devem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para receber a dose padrão e completar o esquema vacinal.

A vacinação com dose fracionada, que correspondia a um quinto da dose padrão, foi adotada em 2018 de forma excepcional em São Paulo por causa de uma emergência em saúde pública relacionada à doença. Ela tem validade limitada contra a doença, estimada em oito anos.

Essa estratégia foi utilizada para o controle imediato de casos, no entanto, ela não substitui a vacinação de rotina, que utiliza a vacina de dose padrão. Quem recebeu a vacina com dose padrão, fica imunizado a vida inteira contra a doença e não precisa tomar uma nova dose.

Quem tomou a dose fracionada em 2018 deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) próxima de sua casa. Neste sábado (24) , essas unidades estarão abertas das 8h às 17h no Dia D de Imunização contra febre amarela e sarampo.

Desde o dia 12 de janeiro, a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo vem ampliando a oferta de vacinas contra o sarampo e a febre amarela, com aplicação de doses em estações de metrô e de trem, terminais de ônibus e centros comerciais.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Febre amarela

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda que é causada por um vírus. Esse vírus é transmitido pela picada de um mosquito silvestre, que vive em zona de mata, e não há transmissão direta de pessoa para pessoa. Um indicador da presença desses mosquitos transmissores se dá com a morte de macacos, que também sofrem com altos índices de mortalidade quando contaminados. Por isso, o avistamento de macacos mortos deve ser informado às equipes de saúde do município.

Os sintomas iniciais da febre amarela são febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza.

A doença pode ser prevenida por meio de vacina, que está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 21 horas

Criança com doença rara poderá voltar a andar após cirurgia moderna no Hospital Infantil Joana de Gusmão

Foto: Divulgação /SECOMO Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), unidade do Governo do Estado em Florianópolis, realizou uma cirurgia de alta com...
Saúde Há 2 dias

Após cinco anos de vacinação, covid recua, mas ainda preocupa

Em 2025, foram registradas 1,7 mil mortes após infecção da doença
Saúde Há 2 dias

Ministério revisa diretrizes e custeio da rede de saúde mental do SUS

Grupo de Trabalho será composto por seis representantes ministeriais

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 2 dias

Prazo para adesão ao Mais Médicos Especialistas termina no domingo

Municípios, estados e o Distrito Federal podem participar
Saúde Há 3 dias

SP: praias perto da capital têm piores condições de balneabilidade

São Vicente, Santos e Praia Grande concentram praias impróprias

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 34°
19° Sensação
1.4 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Terça
34° 19°
Quarta
36° 18°
Quinta
33° 18°
Sexta
31° 16°
Sábado
31° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Fifa lança marca da Copa Feminina 2027 em evento no Rio de Janeiro
Esportes Há 8 horas

Vice no Sul-Centro Americano, Brasil sela vaga no Mundial de handebol
Geral Há 11 horas

"Tragédia anunciada", diz mãe de vítimas sobre barragem de Brumadinho
Geral Há 11 horas

PMs acusados da morte de menino vão a júri popular, no Rio
Geral Há 12 horas

Raio atinge manifestantes na Praça do Cruzeiro, em Brasília

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,00%
Euro
R$ 6,23 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 492,495,25 -1,91%
Ibovespa
178,858,55 pts 1.86%
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6936 (24/01/26)
08
15
21
39
48
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3596 (24/01/26)
01
02
03
04
05
06
07
08
14
15
16
18
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2879 (23/01/26)
05
11
14
15
19
21
28
32
53
57
58
61
64
68
78
79
84
86
92
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2916 (23/01/26)
08
11
16
27
32
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias