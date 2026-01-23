Segunda, 26 de Janeiro de 2026
Alerta em Campo Novo: possíveis cédulas falsas de R$ 50 circulam na cidade

Reforça-se a importância de verificar com cuidado as características de segurança das cédulas e registrar ocorrência em caso de golpe.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Observador Regional
23/01/2026 às 16h20
Foto: Divulgação

Moradores de Campo Novo emitiram, nesta sexta-feira (23), um alerta por meio das redes sociais sobre a possível circulação de cédulas falsas no município. O aviso foi direcionado especialmente aos comerciantes locais, que devem redobrar a atenção ao receber notas de R$ 50, valor inicialmente identificado nas denúncias.

A orientação é para que qualquer pessoa que suspeite de ter recebido uma nota falsa comunique imediatamente as autoridades policiais. O objetivo é identificar e responsabilizar os envolvidos na prática criminosa, evitando que mais pessoas sejam prejudicadas.

