Alerta em Campo Novo: possíveis cédulas falsas de R$ 50 circulam na cidade

Moradores de Campo Novo emitiram, nesta sexta-feira (23), um alerta por meio das redes sociais sobre a possível circulação de cédulas falsas no município. O aviso foi direcionado especialmente aos comerciantes locais, que devem redobrar a atenção ao receber notas de R$ 50, valor inicialmente identificado nas denúncias.
A orientação é para que qualquer pessoa que suspeite de ter recebido uma nota falsa comunique imediatamente as autoridades policiais. O objetivo é identificar e responsabilizar os envolvidos na prática criminosa, evitando que mais pessoas sejam prejudicadas.
Reforça-se a importância de verificar com cuidado as características de segurança das cédulas e registrar ocorrência em caso de golpe.
