Com 45 matérias, CMA pode enfrentar crimes ambientais e desastres climáticos

No retorno às atividades, em fevereiro, a Comissão de Meio Ambiente (CMA) terá 45 matérias prontas para votação, incluindo o projeto quealtera a Le...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
23/01/2026 às 16h18
Com 45 matérias, CMA pode enfrentar crimes ambientais e desastres climáticos
Projetos já estão prontos para a pauta, a ser definida pelo presidente da CMA, Fabiano Contarato - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

No retorno às atividades, em fevereiro, a Comissão de Meio Ambiente (CMA) terá 45 matérias prontas para votação, incluindo o projeto quealtera a Lei de Crimes Hediondos ( Lei 8.072, de 1990 ) para incluir o incêndio em áreas rurais entre os crimes sujeitos a penas mais severas.

O PL 3.517/2024 , do senadorJader Barbalho(MDB-PA), foi apresentado diantedasqueimadas de 2024, quando — segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) — uma cortina de fumaça chegou a cobrir até 60% do território nacional.

Em virtude dos desastres ambientais e das perdas de vidas que os incêndios provocam todos os anos, é necessário tratar esse tipo de crime com maior rigor, aplicando penas mais severas e transformando-o em hediondo", defende Jader.

Tramitam em conjuntoprojetos sobre o mesmo tema ( PL 3.522/2024 ; PL 3.567/2024 ; PL 3.589/2024 ; e PL 3.596/2024 ) dos senadores Marcos do Val (Podemos-ES),Leila Barros (PDT-DF); Fabiano Contarato (PT-ES) e Randolfe Rodrigues (PT-AP), também apresentados como resposta à onda de incêndios.

Em seu relatório, o senador Jaques Wagner (PT-BA) recomenda a aprovação na forma de substitutivo (texto alternativo) que integra os demais projetos.

“As proposições não se contrapõem; ao contrário, são complementares e se potencializam mutuamente. O combate efetivo às queimadas criminosas requer uma estratégia multifacetada. Além do aumento das penas, medida que emerge como crucial e urgente, é imperativo aprimorar os mecanismos de investigação e comprovação da autoria dos incêndios”, pontuou o relator.

Desastres naturais

A atualização do Sistema Nacional de Informações e Monitoramento de Desastres (Sinide) é o tema do PL 2.781/2024 , da Câmara dos Deputados.O objetivo do projeto é instituir uma plataforma de maior capacidade para prever, monitorar e gerenciar eventos naturais.

O projeto tramita em conjunto com o PL 2.344/2024 , do senador Marcos do Val, que propõe mudanças na governança do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Segundo o autor, a atualização dos indicadores para gestão urbana contribuirão para ajudar as cidades a enfrentar mudanças climáticas e crises econômicas.O relator, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), apresentou voto favorável ao PL 2.781/2024 e pela prejudicialidade do PL 2.344/2024.

Startups verdes

Outro destaque é o projeto que cria o conceito de “startups verdes” e regulamenta a sua atuação.De autoria do senador Fernando Dueire (MDB-PE), o PLP 117/2024 altera a Lei das Startups , definindo startups verdes como aquelas que atuam com foco na sustentabilidade ambiental, desenvolvendo produtos, serviços ou processos que contribuem positivamente para o meio ambiente. Conforme a lei em vigor, são consideradas startups as empresas recém-criadas que atuam com produtos, serviços ou modelos de negócios inovadores.

Essas empresas, de acordo com o projeto,terão acesso prioritário aos programas de incentivo e aos benefícios fiscais e tributários específicos para startups, com redução ou isenção de impostos federais em alguns casos.A proposição já foi aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT).

Sustação de decretos

Há também projetos de decretos legislativos, que se destinam a sustarnormas do Poder Executivo:

  • PDL 107/2020 :demarcação administrativa da Terra Indígena Apyterewa (Pará);
  • PDL 577/2020 : cessão de águas da união para aquicultura;
  • PDL 96/2021 : facilitação de licenciamento ambiental para atividades produtivas em terras indígenas;
  • PDL 152/2021 : institui política sobre licenciamento ambiental na produção de minerais estratégicos;
  • PDL 1113/2021 : série de autorizações para pesquisa, exploração e garimpo de minérios em áreas de fronteira;
  • PDL 177/2023 : garantia de dupla moradia a populações atingidas pela Usina de Belo Monte;
  • PDL 324/2024 : normas do Ibama sobre cessação de embargos de atividades em áreas rurais.

Das matérias prontas para a pauta da CMA,há 34 projetos de lei (PLs),oito projetos de decreto legislativo (PDLs), três projetos de lei complementar (PLPs) e um projeto de lei do Senado (PLS). A inclusão das matérias na pauta depende de decisão do presidente da comissão, senador Fabiano Contarato.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A alfabetização ainda é uma das grandes preocupações na área da educação - Foto: Ananda Carvalho/Governo de Rondônia
Senado Federal Há 2 dias

Dia Internacional da Educação: projetos no Senado avançam na pauta educativa

A data de 24 de janeiro foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas como o Dia Internacional da Educação. O tema da Unesco — agência da ...

 Pestana reconhece importância da imprensa para a instituição; relatório cita mais de 2 mil citações da IFI em 2025 - Foto: Rodrigo Viana/SECOM
Senado Federal Há 2 dias

IFI destaca parceria com imprensa para cumprimento de princípios da OCDE

A Instituição Fiscal Independente publicou, nesta sexta-feira (23), o Comentário da IFI nº 25 , em que destaca o papel da imprensa na trajetória d...

 Reunião da Comissão de Direitos Humanos, em 2025: CDH retoma atividades com 40 propostas prontas para votação - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 2 dias

Projetos para crianças e adolescentes são destaque na pauta da CDH

Crianças e adolescentes são o foco em diversos projetos de lei prontos para análise na Comissão de Direitos Humanos (CDH). O colegiado retoma os tr...

 Carro-pipa em Petrolina (PE): projeto amplia ações emergenciais contra seca em áreas rurais e urbanas do Semiárido - Foto: Blog Fotos e Fatos da Caatinga
Senado Federal Há 3 dias

Plenário pode votar garantia de acesso a água e alimento no Semiárido

Um projeto de lei que obriga o Estado a garantir acesso a água e alimentos no Semiárido brasileiro está pronto para ser votado no Plenário, a parti...

 Seleção brasileira em partida contra o Panamá na Copa Feminina de 2023, na Austrália: Brasil sedia próximo mundial - Foto: Thaís Magalhães/CBF
Senado Federal Há 3 dias

Publicada MP que protege direitos comerciais da Copa Feminina de 2027

Está publicada noDiário Oficial da Uniãodesta sexta-feira (23) a Medida Provisória 1.335 , que cria um regime jurídico de proteção especial para a ...

© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
