Lentes fácicas corrigem visão e cessam dependência de óculos

Condições que afetam a visão, como miopia, hipermetropia e astigmatismo, podem ser corrigidas sem a substituição da lente natural do olho por meio do implante de lentes fábricas de câmara posterior. Essas lentes intraoculares são posicionadas atrás da íris e à frente do cristalino natural, conforme definição do glossário da Food and Drug Administration (FDA).

O Conselho Federal de Medicina (CFM) recomenda o procedimento desde 2018, conforme parecer da Câmara Técnica de Oftalmologia. O documento enquadra a técnica como alternativa para situações em que a cirurgia refrativa a laser não é indicada, que inclui também córnea anormalmente fina ou de formato irregular, além de problemas oculares como ceratocone, distrofias marginais pelúcidas ou síndrome do olho seco.

O Dr Guy Romaguera Canto, médico e oftalmologista, explica que o procedimento é cirúrgico, mas minimamente invasivo, realizado em centro cirúrgico, com anestesia tópica (colírio), altamente tecnológico e personalizado. "A lente é dobrada, inserida por uma microincisão, posicionada com extrema precisão e começa a atuar em poucos minutos, funcionando como uma ‘lente de contato interna’ que ajusta o grau diretamente dentro do olho".

Segundo o médico, durante o planejamento, é calculado o tamanho exato da lente, a curvatura e o posicionamento ideal, para que a circulação do humor aquoso — líquido que nutre a córnea e o cristalino e ajuda a manter a pressão intraocular — ocorra adequadamente, não haja pressão sobre o cristalino e se assegure a máxima estabilidade da lente.

O especialista esclarece que o procedimento é indicado para pacientes que não podem se submeter à cirurgia a laser porque esse tipo de intervenção depende da espessura e da regularidade da córnea. Como a lente fáfica não interfere na córnea, a técnica se apresenta como alternativa para casos em que não há segurança estrutural para o laser, especialmente para pacientes que buscam correção visual sem o uso de óculos.

Benefícios e riscos da cirurgia

De acordo com o Dr Guy Romaguera Canto, o principal benefício para o paciente submetido ao procedimento é a melhora significativa da qualidade da visão, especialmente à noite, em contraste e nitidez em graus elevados. Além disso, a córnea não sofre desgaste, o procedimento é reversível e a recuperação é rápida.

"O paciente elimina a dependência de óculos ou lentes de contato. Para muitos, é literalmente uma mudança de vida. As lentes fáficas conseguem corrigir miopia de aproximadamente -1.0 até -25 graus, ou mais, dependendo do modelo, astigmatismo associado e alguns casos de hipermetropia", detalha o especialista.

O médico ressalta que a indicação do implante de lentes fáficas de câmara posterior não depende apenas do grau do paciente, mas principalmente da anatomia do olho, ou seja, são consideradas profundidade da câmara anterior, espaço atrás da íris, saúde do endotélio e posição do cristalino.

"É por isso que essa cirurgia exige exames de altíssima precisão, como tomografia do segmento anterior. Como toda cirurgia, existem riscos, os quais são minimizados com seleção rigorosa do paciente, medidas exatas da anatomia ocular, uso de lentes de última geração e acompanhamento pós-operatório adequado", afirma o oftalmologista.

Segundo o especialista, os principais riscos incluem aumento da pressão ocular, inflamação e raramente, catarata precoce. No entanto, para ele, quando indicada corretamente, a lente fáfica é uma das cirurgias mais seguras da oftalmologia moderna.

"As lentes fáficas são hoje a solução mais adequada para pacientes que achavam que nunca poderiam se livrar dos óculos por terem grau alto ou córnea fina. É uma tecnologia que coloca essas pessoas no mesmo patamar visual de quem pode fazer a cirurgia a laser, ou até melhor", conclui o Dr Guy Romaguera Canto.

