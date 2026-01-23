Cobertura vacinal de Santa Catarina está acima da média nacional em 18 tipos de imunizantes

Foto: Robson Valverde/SES

Quando se trata de vacinação Santa Catarina também segue sendo destaque nacional. O Estado apresenta um resultado consistentemente acima da média do Brasil no painel de 2025: em 18 das 20 vacinas monitoradas, SC ficou acima da cobertura nacional, e em várias delas aparece entre os estados com melhores posições no ranking com coberturas superiores a 90%.

Como exemplo, a vacinação contra a tríplice viral com 97,5 % do público prioritário, pólio com 92,6 % e pneumo com 96%.

Os números positivos indicam que os municípios e as equipes estão trabalhando e as estratégias estão produzindo efeito. “É importante ressaltar que as ações que desenvolvemos durante todo o ano estão refletindo em bons resultados, mas é preciso continuar melhorando para que possamos imunizar, cada vez mais, a nossa população e assim diminuirmos as doenças evitáveis”, afirma o secretário de Estado da Saúde, “Diogo Demarchi.

Desta forma, a SES segue trabalhando para ampliar o acesso e buscar ativamente quem ficou com a vacina em atraso, para que o resultado se traduza em metas plenamente alcançadas.

Entre as ações desenvolvidas estão: a busca ativa e resgate de não vacinados: checagem de situação vacinal, chamamento e acompanhamento especialmente para esquemas multidose e reforços (crianças, adolescentes, gestantes e grupos prioritários).

Ampliação do acesso:A iniciativa apoia e estimula os municípios a ampliarem suas ações por meio de horários estendidos, atividades em escolas e creches, vacinação extramuros (em comunidades distantes ou de difícil acesso) e dias de intensificação em localidades prioritárias.

Qualificação das salas de vacina e das equipes:treinamento, padronização de fluxos, supervisão, apoio técnico e melhoria do registro para reduzir perdas de oportunidade e qualificar o dado.

Monitoramento sistemático e devolutivas:acompanhamento regular por município/unidade, com foco em homogeneidade e priorização de territórios com maior risco de queda, para correções rápidas de rota.

Integração com a Atenção Primária e comunicação: fortalecimento do vínculo das equipes com as famílias, orientação qualificada e enfrentamento da desinformação, com mensagens claras e baseadas em evidências.

