Coronel Bicaco: Município abrirá inscrições no programa “RS Qualificação Recomeçar”

O “RS Qualificação Recomeçar” tem como objetivo fortalecer a empregabilidade e contribuir para a retomada socioeconômica do Rio Grande do Sul.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Ascom – Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco
22/01/2026 às 16h05
Coronel Bicaco: Município abrirá inscrições no programa "RS Qualificação Recomeçar"
Foto: Divulgação

Os interessados deverão procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), a partir do dia 27 de janeiro, para efetuar a inscrição. No ato, é indispensável apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e um telefone de contato. Ainda é necessário ter mais de 16 anos. Serão priorizados os desempregados e subocupados, garantindo o direito de preferência de 50% das vagas para mulheres chefes de família.

 O “RS Qualificação Recomeçar” tem como objetivo fortalecer a empregabilidade e contribuir para a retomada socioeconômica do Rio Grande do Sul. As qualificações disponibilizadas devem estar relacionadas à economia local. A iniciativa é da Secretaria Estadual de Trabalho e Desenvolvimento Profissional.

 Em Coronel Bicaco, haverá a oferta dos seguintes cursos:

 – Operador de máquinas agrícolas (jornada de 48 horas | aulas presenciais | de 27 de fevereiro a 15 de março).

 – Instalação de ar condicionado (jornada de 40 horas | aulas presenciais | de 28 de fevereiro a 15 de março).

 – Marketing digital (jornada de 44 horas | aulas presenciais | de 24 de fevereiro a 18 de março).

 – Cuidador de idosos (jornada de 40 horas | aulas presenciais | de 24 de fevereiro a 17 de março).

 No começo do próximo mês, a Secretaria Municipal de Assistência Social anunciará o local das aulas. Cabe ressaltar que cada turma terá, no máximo, 25 inscritos.

 O Governo do Estado concederá bolsa permanência aos alunos que concluírem 40 horas de qualificação. O valor de R$ 750,00 será repassado por meio do Cartão Cidadão do participante, após o envio pelo Município das informações necessárias e da declaração de cumprimento da carga horária.

 O convênio entre o Município e o “RS Qualificação Recomeçar” foi firmado no ano passado. Coronel Bicaco recebeu um aporte financeiro do Governo do Estado para realizar as capacitações ao longo de 2026

Sexta
32° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Segunda
37° 19°
Terça
36° 19°
