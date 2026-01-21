Quarta, 21 de Janeiro de 2026
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vista Gaúcha investe mais de R$ 72 mil em equipamentos para agroindústrias

Ações do PRODEM fortalecem empreendimentos locais, impulsionam a economia e apoiam a permanência das famílias no campo

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Ascom PMVG
21/01/2026 às 07h29
Vista Gaúcha investe mais de R$ 72 mil em equipamentos para agroindústrias
(Foto: Divulgação PMVG)

A Administração Municipal de Vista Gaúcha, por meio do Programa de Desenvolvimento Empresarial (PRODEM), vem prestando apoio a empreendedores locais com a doação de equipamentos fundamentais para a ampliação e fortalecimento dos negócios. Entre as agroindústrias beneficiadas está a Pé da Serra Panificados, de propriedade de Elisandra Mocan, que recebeu um freezer de grande porte e um cilindro industrial.

Segundo Elisandra, os novos equipamentos representam um avanço importante para a produção. Ela explicou que anteriormente utilizava um freezer de pequeno tamanho e um cilindro doméstico, que não supriam a demanda. Com a aquisição dos novos itens, a produção passará a ocorrer de forma mais eficiente.

Além da agroindústria Pé da Serra Panificados, também foram contempladas Ovos Caipira Granja Milênio, Vanderli Scapini Panificados, Junieli Bandeira Confeitaria, Marlon Reis Panificados e a Coopervista. No total, dois empreendimentos receberam recursos financeiros e outros quatro foram beneficiados com a entrega de equipamentos, entre eles tanques sanitizantes, mesas de aço inox, pia, seladoras a vácuo e freezers.

 

Para o Prefeito Locatelli, esse invesatimento é um fortalecimento do setor agroindustrial e com a permanência das famílias no meio rural. Para ele, os investimentos são essenciais para impulsionar a economia local e ampliar a renda das famílias.

 

Os investimentos do PRODEM somam R$ 72.384,00 e têm como objetivo oferecer condições para que os empreendedores possam expandir suas atividades e contribuir para o desenvolvimento de Vista Gaúcha. O secretário de Indústria e Comércio, Diego Nardino, ressaltou que a cessão de equipamentos sem custos é uma ação estratégica para incentivar a sustentabilidade e a geração de empregos no município, reforçando a importância de valorizar as iniciativas empreendedoras e fortalecer a economia rural.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela
Tenente Portela Há 19 horas

Impasse gerado pela Câmara adia aumento dos servidores municipais de Tenente Portela

O projeto de lei, protocolado no dia 12 de janeiro, prevê um aumento de 5% (sendo 4,26% de IPCA e 0,74% de ganho real).

 (Foto: HDP)
Obra Hospitalar Há 4 dias

Frederico Westphalen avança com ampliação da Hemodiálise e nova Oncologia no HDP

Diretoria do Hospital Divina Providência acompanha obra de ampliação da Hemodiálise e construção da Oncologia

 (Foto: Reprodução)
Poder Judiciário Há 6 dias

Tenente Portela alcança novo marco histórico no Judiciário

Solenidade oficializa a elevação de entrância e a criação da 2ª Vara Judicial da comarca

 (Foto: Vídeo / Reprodução / Ascom / Prefeitura de Derrubadas)
Agricultura Local Há 6 dias

Derrubadas reforça frota agrícola com novos maquinários

Investimento superior a R$ 111 mil amplia serviços da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e fortalece a produção rural

 (Foto: ASCOM Vista Gaúcha)
Agricultura Estadual Há 6 dias

Secretário da Agricultura visita Vista Gaúcha e destaca investimentos no setor rural

Edvilson Brum cumpriu agenda no município, conversou com lideranças locais e acompanhou obras de recuperação de estradas vicinais

Tenente Portela, RS
23°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 30°
23° Sensação
2.42 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quinta
30° 15°
Sexta
32° 15°
Sábado
33° 15°
Domingo
34° 17°
Segunda
37° 18°
Últimas notícias
Economia Há 11 minutos

Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Will Bank
Entretenimento Há 27 minutos

Início do ano aumenta interesse pela Filosofia como desenvolvimento humano
Esportes Há 41 minutos

Polícia faz operação contra venda de ingressos ilegais no Morumbis
Geral Há 41 minutos

País com maioria das regiões em alerta de chuvas intensas nesta quarta
Justiça Criminal Há 50 minutos

Homem é preso em Horizontina após condenação por estupro de vulnerável

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,45%
Euro
R$ 6,28 -0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 503,291,21 -0,91%
Ibovespa
167,632,70 pts 0.82%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6932 (20/01/26)
28
33
65
71
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3592 (20/01/26)
01
04
05
06
07
09
12
13
17
18
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias