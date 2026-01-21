Vista Gaúcha investe mais de R$ 72 mil em equipamentos para agroindústrias

A Administração Municipal de Vista Gaúcha, por meio do Programa de Desenvolvimento Empresarial (PRODEM), vem prestando apoio a empreendedores locais com a doação de equipamentos fundamentais para a ampliação e fortalecimento dos negócios. Entre as agroindústrias beneficiadas está a Pé da Serra Panificados, de propriedade de Elisandra Mocan, que recebeu um freezer de grande porte e um cilindro industrial.

Segundo Elisandra, os novos equipamentos representam um avanço importante para a produção. Ela explicou que anteriormente utilizava um freezer de pequeno tamanho e um cilindro doméstico, que não supriam a demanda. Com a aquisição dos novos itens, a produção passará a ocorrer de forma mais eficiente.

Além da agroindústria Pé da Serra Panificados, também foram contempladas Ovos Caipira Granja Milênio, Vanderli Scapini Panificados, Junieli Bandeira Confeitaria, Marlon Reis Panificados e a Coopervista. No total, dois empreendimentos receberam recursos financeiros e outros quatro foram beneficiados com a entrega de equipamentos, entre eles tanques sanitizantes, mesas de aço inox, pia, seladoras a vácuo e freezers.





Para o Prefeito Locatelli, esse invesatimento é um fortalecimento do setor agroindustrial e com a permanência das famílias no meio rural. Para ele, os investimentos são essenciais para impulsionar a economia local e ampliar a renda das famílias.

Os investimentos do PRODEM somam R$ 72.384,00 e têm como objetivo oferecer condições para que os empreendedores possam expandir suas atividades e contribuir para o desenvolvimento de Vista Gaúcha. O secretário de Indústria e Comércio, Diego Nardino, ressaltou que a cessão de equipamentos sem custos é uma ação estratégica para incentivar a sustentabilidade e a geração de empregos no município, reforçando a importância de valorizar as iniciativas empreendedoras e fortalecer a economia rural.