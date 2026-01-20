Terça, 20 de Janeiro de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Impasse gerado pela Câmara adia aumento dos servidores municipais de Tenente Portela

O projeto de lei, protocolado no dia 12 de janeiro, prevê um aumento de 5% (sendo 4,26% de IPCA e 0,74% de ganho real).

Por: Rafael Piasecki Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela
20/01/2026 às 15h24
Impasse gerado pela Câmara adia aumento dos servidores municipais de Tenente Portela
Foto: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

Em entrevista à Rádio Municipal, o prefeito Rosemar Sala explicou que a falta de agendamento de sessão extraordinária impediu o reajuste em janeiro; gestão buscará a justiça para reaver R$ 1,8 milhão do orçamento.

Durante entrevista concedida na manhã desta terça-feira, 20, ao comunicador Michel Peter na Rádio Municipal, o prefeito Rosemar Sala detalhou os entraves que impedem a aplicação imediata do reajuste salarial do funcionalismo público. Com o fechamento da folha de janeiro sem a aprovação do projeto, a expectativa agora é que o benefício seja creditado apenas no pagamento de fevereiro, caso a Câmara de Vereadores realize a votação nos próximos dias e aprove a iniciativa do Executivo.

O projeto de lei, protocolado no dia 12 de janeiro, prevê um aumento de 5% (sendo 4,26% de IPCA e 0,74% de ganho real). Como o calendário de pagamentos da Prefeitura estabelece o depósito para o dia 28 de janeiro, o prazo para o processamento da folha deste mês esgotou sem que houvesse a deliberação dos vereadores.

O prefeito esclareceu que, embora o aumento não chegue no dia 28 de janeiro, a gestão está pronta para implementá-lo assim que a lei for sancionada. "Como a Câmara ainda não marcou a data e não houve tempo para o lançamento, a folha de janeiro seguirá sem o reajuste. Assim que aprovado, o novo índice deverá entrar na folha de fevereiro", explicou Sala.

O prefeito reafirmou, durante a entrevista, o compromisso assumido com os servidores de realizar uma nova rodada de conversas em maio, mas alertou que qualquer novo índice de aumento dependerá diretamente da capacidade do Município de reaver os R$ 1,8 milhão retirados do orçamento pela oposição. Para recuperar esse valor que foi remanejado para o Legislativo, o prefeito afirmou que a administração municipal está buscando alternativas, inclusive por meio de ação judicial.

 A emenda aprovada pelos vereadores de oposição elevou o orçamento da Câmara para R$ 4 milhões. Conforme o gestor, o montante de R$ 1,8 milhão foi retirado de diversas ações estratégicas do Executivo. Entre as perdas mais significativas estão as frentes de infraestrutura, como obras asfálticas nos bairros, e a supressão de R$ 200 mil da Secretaria dos Povos Originários. Segundo Sala, este último corte compromete diretamente a execução de políticas públicas e ações em benefício da comunidade indígena local.

Gastos do Legislativo

O prefeito esteve acompanhado do secretário de Administração e Comunicação Social, Paulo Farias. Durante a entrevista, os gestores detalharam ainda os motivos alegados pelo Legislativo para o aumento de seu próprio orçamento.

Conforme a justificativa da Câmara, dos R$ 1,8 milhão retirados do Executivo, R$ 1,1 milhão será destinado à compra de um terreno e à construção de uma sede própria. Os R$ 700 mil restantes serão utilizados em outras despesas da Casa, o que inclui a destinação de aproximadamente R$ 250 mil extras para gastos com diárias e viagens em 2026, valor que se soma ao montante que já estava previsto no orçamento original do Legislativo.

O prefeito pediu desculpas aos servidores pelos transtornos causados a partir do posicionamento da Câmara. Ele reforçou que, apesar das dificuldades criadas pelos vereadores de oposição, mantém o otimismo de realizar um grande trabalho frente à gestão em 2026.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: HDP)
Obra Hospitalar Há 3 dias

Frederico Westphalen avança com ampliação da Hemodiálise e nova Oncologia no HDP

Diretoria do Hospital Divina Providência acompanha obra de ampliação da Hemodiálise e construção da Oncologia

 (Foto: Reprodução)
Poder Judiciário Há 5 dias

Tenente Portela alcança novo marco histórico no Judiciário

Solenidade oficializa a elevação de entrância e a criação da 2ª Vara Judicial da comarca

 (Foto: Vídeo / Reprodução / Ascom / Prefeitura de Derrubadas)
Agricultura Local Há 5 dias

Derrubadas reforça frota agrícola com novos maquinários

Investimento superior a R$ 111 mil amplia serviços da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e fortalece a produção rural

 (Foto: ASCOM Vista Gaúcha)
Agricultura Estadual Há 5 dias

Secretário da Agricultura visita Vista Gaúcha e destaca investimentos no setor rural

Edvilson Brum cumpriu agenda no município, conversou com lideranças locais e acompanhou obras de recuperação de estradas vicinais

 (Foto: Assesoria de Imprensa – Prefeitura Municipal de Campo Novo)
Esporte Há 5 dias

Administração Municipal recebe jovens atletas e celebra nova oportunidade em Campo Novo

Os participantes conquistaram a oportunidade de integrar o time da Itapirense, no município de Itapira, em São Paulo, dando um importante passo em suas trajetórias esportivas.

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 24°
24° Sensação
2.01 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quarta
29° 13°
Quinta
30° 16°
Sexta
31° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

InfinitePay lança agendamentos e otimiza gestão de serviços
Câmara Há 12 minutos

Comissão aprova projeto que proíbe privatização de praias e cobrança de pedágio em orlas
Tecnologia Há 34 minutos

ABB avança projeto com Vulcan Energy, que mira produzir lítio na Alemanha
Justiça Há 48 minutos

MP denuncia prefeito de Turilândia e mais 9 por desvio de verbas
Câmara Há 48 minutos

Comissão aprova tarifa social de energia para áreas comuns de prédios populares

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,19%
Euro
R$ 6,30 +1,17%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 510,271,62 -3,76%
Ibovespa
165,942,06 pts 0.66%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6931 (19/01/26)
48
69
73
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3591 (19/01/26)
01
02
03
04
06
07
10
11
13
14
15
17
18
19
20
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias