Congresso retoma visitação com encenação teatral nos fins de semana

O projeto Visite EnCena, que transforma o Parlamento em um palco de teatro, foi retomado pelo Congresso. Durante todos os fins de semana de dezembr...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
19/01/2026 às 10h38
Durante o tour guiado, visitantes encontram atores que interpretam personagens históricos - Foto: Divulgação

O projeto Visite EnCena, que transforma o Parlamento em um palco de teatro, foi retomado pelo Congresso. Durante todos os fins de semana de dezembro e janeiro, os visitantes que fazem o tour guiado no Senado e na Câmara dos Deputados encontram atores que interpretam personagens históricos e artísticos que ajudaram a construir a identidade brasileira.

Esta é a terceira edição do Visite EnCena. Sob o tema “Vozes que Constroem o Brasil”, o projeto oferece uma experiência de educação com entretenimento, ideal para famílias e turistas. Durante o percurso pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, esquetes teatrais quebram formalidade do ambiente político e convidam o público a um mergulho na história.

Ao todo, quatro cenas inéditas são apresentadas. Entre os destaques, o público pode encontrar o personagem do artista plástico Athos Bulcão, que colaborou com o arquiteto Oscar Niemeyer no esforço para a construção de Brasília. Os visitantes podem conferir ainda a representação dos candangos, operários que ergueram a capital do país.

Além das intervenções artísticas, o visitante percorre os Salões Verde e Azul e os Plenários e conhece o acervo artístico e arquitetônico das duas Casas.

O Visite EnCena acontece nos finais de semana de dezembro e janeiro às 10h, 11h30, 14h30 e 16h. A entrada é franca e não é necessário agendamento.

Projeto Visite EnCena

  • Onde: Palácio do Congresso Nacional
  • Quando: todos finais de semana de dezembro e janeiro
  • Horários das intervenções: às 10h, 11h30, 14h30 e 16h
  • Quanto: entrada gratuita
  • Informações: www.congressonacional.leg.br/visite
  • Rede social: @visiteocongresso
