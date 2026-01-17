Frederico Westphalen avança com ampliação da Hemodiálise e nova Oncologia no HDP

A diretoria do Hospital Divina Providência (HDP) realizou uma visita técnica à obra de ampliação do setor de Hemodiálise e à construção da nova Oncologia, que estão em andamento, acompanhada pela construtora MTX, responsável pela execução do projeto.

Participaram da visita o presidente do Hospital, Paulo Donin de Lima, a vice-presidente, Sandra Basso Vendruscolo, e a diretora do HDP, Lisete Bison. Durante a inspeção, os dirigentes puderam acompanhar de perto o andamento dos trabalhos e observar a evolução geral da obra, que se encontra em fase próxima à finalização.

A diretoria demonstrou grande satisfação com a grandiosidade do projeto, destacando a qualidade da estrutura apresentada e o cuidado técnico aplicado em cada etapa da construção. A obra é considerada um marco importante para o Hospital e para toda a comunidade, reforçando o compromisso da instituição com um atendimento cada vez mais qualificado, seguro e humanizado.