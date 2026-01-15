CAE cria grupo para acompanhar investigações sobre o Banco Master

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) instituiu um grupo de trabalho para acompanhar as investigações sobre o Banco Master. A criação do grupo foi formalizada nesta quinta-feira (15) por meio da Instrução Normativa n° 1/2026 , assinada pelo presidente da CAE, senador Renan Calheiros (MDB-AL).
"A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vai acompanhar de perto as fraudes do Banco Master, uma das maiores da história. O Senado não se curva a abusos do sistema financeiro. Vamos fiscalizar, cobrar explicações e proteger a economia do país sem blindar quem quer que seja, esteja onde estiver", publicou Renan em suas redes sociais.
As investigações apuram operações irregulares realizadas pelo banco, como a suposta fraude na venda na venda de carteiras de crédito do Master para o Banco de Brasília (BRB) no valor de R$ 12,2 bilhões. Em novembro, o Banco Central determinou a liquidação extrajudicial do Master.
Os senadores que farão parte do grupo são os seguintes:
De acordo com a instrução normativa, esses senadores poderão, entre outras ações: