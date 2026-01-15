CAE cria grupo para acompanhar investigações sobre o Banco Master

A instituição, que é investigada por suspeita de operações fraudulentas, teve a liquidação extrajudicial decretada em novembro - Foto: RICARDOK

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) instituiu um grupo de trabalho para acompanhar as investigações sobre o Banco Master. A criação do grupo foi formalizada nesta quinta-feira (15) por meio da Instrução Normativa n° 1/2026 , assinada pelo presidente da CAE, senador Renan Calheiros (MDB-AL).

"A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vai acompanhar de perto as fraudes do Banco Master, uma das maiores da história. O Senado não se curva a abusos do sistema financeiro. Vamos fiscalizar, cobrar explicações e proteger a economia do país sem blindar quem quer que seja, esteja onde estiver", publicou Renan em suas redes sociais.

As investigações apuram operações irregulares realizadas pelo banco, como a suposta fraude na venda na venda de carteiras de crédito do Master para o Banco de Brasília (BRB) no valor de R$ 12,2 bilhões. Em novembro, o Banco Central determinou a liquidação extrajudicial do Master.

Os senadores que farão parte do grupo são os seguintes:

Alessandro Vieira (MDB-SE);

Damares Alves (Republicanos-DF);

Eduardo Braga (MDB-AM);

Esperidião Amim (PP-SC);

Fernando Farias (MDB-AL);

Leila Barros (PDT-DF);

Randolfe Rodrigues (PT-AP).

De acordo com a instrução normativa, esses senadores poderão, entre outras ações: