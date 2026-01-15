Tenente Portela alcança novo marco histórico no Judiciário

A Presidência do Foro da Comarca de Tenente Portela e a Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção local, convidam para a solenidade de Elevação de Entrância e criação da 2ª Unidade Judiciária (2ª Vara Judicial) da comarca.

O evento será realizado no dia 21 de janeiro de 2026, às 11 horas, na sede do Fórum, e marca um momento institucional relevante para o Judiciário local.

Após a solenidade, às 12 horas, ocorrerá a recepção e almoço da comitiva do Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral, no Centro de Eventos Mantovani.

O convite é assinado pelo juiz presidente do Foro, Hugo Pastorio Pereira, e pelo presidente da OAB – Subseção Tenente Portela, Jeronimo T. dos Santos.