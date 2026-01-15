Derrubadas reforça frota agrícola com novos maquinários

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Derrubadas recebeu, nesta semana, dois novos maquinários que passam a integrar a frota municipal e irão qualificar os serviços prestados aos produtores rurais, com foco no fortalecimento da produção agrícola.

O investimento totaliza R$ 111.900,00 em valor líquido, sendo R$ 51.737,00 oriundos de repasse do Governo do Estado, enquanto o restante corresponde à contrapartida do município. Cada equipamento teve custo individual de R$ 55.950,00.

Foram adquiridas duas colhedoras de forragens de área total, da marca Nogueira, modelo FTN 1000 Power. Os equipamentos serão utilizados principalmente na produção de silagem de milho, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da atividade agropecuária local.

O prefeito em exercício, Cristiano Carvalho, destaca que a aquisição representa um avanço importante na estrutura oferecida ao setor agrícola, proporcionando melhores condições de trabalho no campo e ampliando a capacidade de atendimento da administração municipal. Já o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Rodrigo Vendruscolo, ressalta que os novos maquinários irão otimizar os serviços, reduzir o tempo de execução das atividades e atender um número maior de produtores.

