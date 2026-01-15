Quinta, 15 de Janeiro de 2026
Secretário da Agricultura visita Vista Gaúcha e destaca investimentos no setor rural

Edvilson Brum cumpriu agenda no município, conversou com lideranças locais e acompanhou obras de recuperação de estradas vicinais

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações ASCOM Vista Gaúcha
15/01/2026 às 07h44
(Foto: ASCOM Vista Gaúcha)

O secretário estadual da Agricultura, Edvilson Brum, esteve em Vista Gaúcha nesta terça-feira, onde cumpriu uma série de compromissos oficiais e concedeu entrevista aos ouvintes da Rádio Verdade FM. Na ocasião, falou sobre as ações desenvolvidas à frente da Secretaria Estadual da Agricultura e destacou os recursos destinados aos municípios gaúchos, entre eles Vista Gaúcha, com foco no fortalecimento do setor agrícola e na melhoria da infraestrutura local.

A agenda teve início na Câmara Municipal de Vereadores, onde o secretário foi recepcionado pelo prefeito Locatelli, pelo vice-prefeito André, pela executiva do partido, secretários municipais e demais lideranças. Durante o encontro, foram discutidas ações em andamento e apresentadas novas demandas do município, especialmente relacionadas ao desenvolvimento rural e à qualidade de vida da população.

Na sequência, Edvilson Brum e a comitiva visitaram a localidade de Barreiro para acompanhar as obras de recuperação das estradas vicinais. Os trabalhos estão sendo executados com recursos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio de programas coordenados pela Secretaria da Agricultura. O secretário ressaltou que os investimentos são fundamentais para melhorar a trafegabilidade, facilitar o escoamento da produção agrícola e garantir mais segurança aos moradores do interior.

Durante a visita, Brum também enfatizou a parceria com a administração municipal, elogiando a atuação da gestão do prefeito Locatelli, especialmente na recuperação das vias públicas. Segundo ele, a presença do Estado e o trabalho conjunto com os municípios são essenciais para atender às necessidades da população.

O prefeito Locatelli agradeceu o apoio do secretário e do Governo do Estado, destacando a importância dos recursos recebidos para o desenvolvimento de Vista Gaúcha. Aproveitando a oportunidade, o chefe do Executivo municipal encaminhou novos pedidos e projetos considerados estratégicos para o município.

Ao final da agenda, o secretário Edvilson Brum agradeceu a receptividade e reafirmou que a Secretaria Estadual da Agricultura segue à disposição de Vista Gaúcha para manter as parcerias e apoiar novas iniciativas em benefício da comunidade.

 
