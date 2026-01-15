Quinta, 15 de Janeiro de 2026
Administração Municipal recebe jovens atletas e celebra nova oportunidade em Campo Novo

Os participantes conquistaram a oportunidade de integrar o time da Itapirense, no município de Itapira, em São Paulo, dando um importante passo em suas trajetórias esportivas.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Assesoria de Imprensa – Prefeitura Municipal de Campo Novo
15/01/2026 às 07h10 Atualizada em 15/01/2026 às 07h13
(Foto: Assesoria de Imprensa – Prefeitura Municipal de Campo Novo)

Nesta quarta-feira, 14 de janeiro, a Administração Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer e o Presidente da Câmara de Vereadores, recebeu os jovens atletas Jandrei e Oldair.

Por meio do trabalho desenvolvido pela Escolinha Municipal de Futebol e da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, os meninos conquistaram a oportunidade de integrar o time da Itapirense, no município de Itapira, em São Paulo, dando um importante passo em suas trajetórias esportivas.

 

A Administração Municipal parabeniza Jandrei e Oldair pela dedicação, esforço e talento, e reforça seu compromisso em apoiar e incentivar o esporte. Desejamos muito sucesso nessa nova etapa, com votos de que levem o nome do nosso município com orgulho e determinação.






