Administração Municipal recebe jovens atletas e celebra nova oportunidade em Campo Novo

Nesta quarta-feira, 14 de janeiro, a Administração Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer e o Presidente da Câmara de Vereadores, recebeu os jovens atletas Jandrei e Oldair.

Por meio do trabalho desenvolvido pela Escolinha Municipal de Futebol e da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, os meninos conquistaram a oportunidade de integrar o time da Itapirense, no município de Itapira, em São Paulo, dando um importante passo em suas trajetórias esportivas.

A Administração Municipal parabeniza Jandrei e Oldair pela dedicação, esforço e talento, e reforça seu compromisso em apoiar e incentivar o esporte. Desejamos muito sucesso nessa nova etapa, com votos de que levem o nome do nosso município com orgulho e determinação.















